Ischia Gospel Explosion: la magia del canto e della spiritualità sul sagrato del Soccorso

Il prossimo 19 luglio, alle ore 21:00, il suggestivo sagrato della Chiesa del Soccorso a Forio d’Ischia si trasformerà in un palcoscenico vibrante di musica, emozioni e fede per la seconda edizione dell’”Ischia Gospel Explosion”, un evento internazionale dedicato alla musica gospel che promette di accendere i cuori e le anime di residenti e visitatori.

Organizzato dall’Ischia Gospel Choir, fondato nel 2016 dal M° Aurelio Pitino e oggi diretto da Marianna Schiano, il concerto rappresenta molto più di una semplice esibizione musicale. È il frutto di un cammino condiviso che coinvolge diversi cori italiani appartenenti alla rete nazionale Let’s Sing Gospel Connection, di cui il maestro Pitino è direttore artistico e anima ispiratrice.

Al centro della serata ci sarà la voce intensa e profonda di Lois Kirby, ospite speciale proveniente da Londra. Artista dal talento precoce, Kirby ha cominciato a suonare il pianoforte da bambina e ha poi intrapreso una brillante carriera che l’ha portata a esibirsi con alcuni tra i più noti gruppi e artisti del panorama internazionale, come Take 6, The Wades, Gladys Knight e Chaka Khan. La sua esperienza nei celebri London Community Gospel Choir e New Vision, unita alla sua formazione nel National Youth Choir, l’hanno resa una delle voci più autorevoli del gospel europeo.

Il concerto vedrà anche la partecipazione attiva del M° Pitino, che salirà sul palco per dirigere un grande coro unificato composto dai membri dell’Ischia Gospel Choir e da una rappresentanza dei cori gemellati di Torino, Asti e Modica. La direzione artistica, affidata allo stesso Pitino, promette un repertorio coinvolgente, capace di alternare momenti di esuberanza corale ad altri più intimi e meditativi, in un equilibrio perfetto tra tecnica musicale ed espressione spirituale.

A presentare la serata sarà Carmen Cuomo, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale e umano, celebrando non solo la bellezza del canto gospel ma anche i valori di condivisione, fratellanza e gioia che ne costituiscono l’essenza. Il tutto nella cornice incantevole della Chiesa del Soccorso, simbolo iconico di Forio e dell’intera Isola Verde, dove cielo, mare e spiritualità si fondono in un’armonia irripetibile.

Dopo il successo della prima edizione tenutasi nel 2019, prima della lunga pausa imposta dalla pandemia, il ritorno dell’Ischia Gospel Explosion è atteso con grande entusiasmo. L’evento gode della preziosa collaborazione del Comune di Forio e del sostegno logistico di partner come Alilauro, Medmar e SNAV, a testimonianza dell’importanza culturale e sociale dell’iniziativa.

Sarà una serata di canto, gioia, unità e spiritualità che promette di lasciare il segno. Ischia, ancora una volta, si prepara ad accogliere il Gospel con il calore della sua gente e la bellezza della sua storia.