Ischia Gospel Choir in concerto: un grande evento musicale a Casamicciola

La musica gospel torna a risuonare sull’isola con un evento imperdibile: il concerto dell’Ischia Gospel Choir, in programma per il 1° marzo 2025 alle ore 19:00 presso la Congrega di Santa Maria della Pietà a Casamicciola Terme.

L’evento, dal titolo evocativo “Esultate, o giusti, nel Signore!”, è organizzato in collaborazione con #WakeUpIschia! e Let’s Sing Gospel Connection, due realtà che promuovono la diffusione del gospel in Italia. A rendere ancora più speciale la serata sarà la presenza di Aurelio Pitino, Direttore Nazionale di Let’s Sing Gospel Connection, che interverrà come ospite speciale.

L’Ischia Gospel Choir, ormai una realtà consolidata nel panorama musicale dell’isola, è pronto a regalare un’esibizione intensa e coinvolgente, caratterizzata dalla forza espressiva e dalla spiritualità che da sempre contraddistinguono questo genere musicale.

L’ingresso all’evento sarà libero, un’occasione perfetta per lasciarsi trasportare dalle armonie e dall’energia contagiosa del gospel. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.ischiagospelchoir.it o contattare il numero 338.6302218. La serata si preannuncia un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e della spiritualità. Ischia si prepara a vibrare al ritmo del gospel!