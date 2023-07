Ischia Global, isola da Oscar attese 120 star

All’Ischia Global Film & Music Festival numero 21, Hollywood torna protagonista: basterebbero i nomi di Brendan Fraser (Oscar miglior attore per The Whale), Rob Marshall (regista di Chicago) e Diane Warren, la celebre compositrice (Oscar onorario), per definire quella che si apre domenica 9 luglio con l’anteprima mondiale di Double Soul di Valerio Esposito (nel cast Murray Abraham e Danny Glover) una edizione ricca e ambiziosa.

Circa 120 le star attese nel golfo di Napoli, tra le quali attori cult come Tim Blake Nelson (“The Bricklayer”) registi lanciatissimi come Ethan Berger (“The Line”), 200 le proiezioni tutte gratuite (70 lungometraggi, 30 documentari e 100 corti selezionati su 1400 opere) in concorso e non, provenienti da circa 40 paesi del mondo: sono i numeri di un evento ormai punto di riferimento dell’estate cinematografica mondiale. Che con i suoi forum si interroga su temi come il rispetto dei Diritti Civili, dell’Ambiente, del Diritto d’autore e quest’anno annuncia un atteso approfondimento sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e la creatività artistica.

Il festival, fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, è realizzato con l’Accademia Internazionale Arte Ischia e con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, insieme a Riflessi, RS Productions, Givova, Banca Ifis, Vulcano Buono, Caremar. Chairperson è il regista Jim Sheridan (UK) Presidenti onorari Trudie Styler (UK) e Tony Renis. Madrina, è Soleil Sorge. Lunghissimo l’elenco dei protagonisti e premiati: da registi come Catherine Hardwicke, Amos Gitai, Mike Figgis, a Clara McGregor, Brady Corbert, gli italiani Pupi Avati, Edwige Fenech, Gabriele Lavia, Andrea Scarduzio, Anna Ammirati, Fausto Russo Alesi, Lina Sastri, Angela Pagano, Maria Pia Calzone, Francesco Di Leva, Selene Caramazza, Enrico Vanzina, l’acting coach hollywoodiano Bernard Hiller.

Il Global festival è un appuntamento ormai di tradizione per l’industria e anche quest’anno saranno tanti i produttori da Raffaella De Laurentiis, a Avi Lerner, e per l’Italia Paolo Del Brocco e Nicola Claudio (Rai Cinema), Maria Pia Ammirati (Rai Fiction), Alessandro Salem (Medusa), Roberto Sessa (Pico Media) Per chi non potrà essere ai Cinema Delle Vittorie di Forio ed Excelsior di Ischia Porto o in Piazza Marina a Casamicciola Terme e in Piazza Santa Restituta a Lacco Ameno, il festival si potrà seguire (fino al 16 luglio) sulle piattaforme Mymovies.it e Eventive.org.

Per la musica, in arrivo il leggendario produttore Clive Davis, la pop star Sofia Carson, Simon Franglen (compositore di “Avatar: The Way of Water”),Jean Michel Byron (ex frontman dei Toto) e tra i tanti popolari artisti anche Cristiano DeAndre’, Enzo Gragnaniello, Paola Turci, Andrea Sannino, Franco Ricciardi, Claudio Cecchetto. Per l’impegno umanitario contributi del professore Giulio Maira (neurochirurgo e divulgatore scientifico), e di don Davide Milani (presidente dell’Ente dello Spettacolo).