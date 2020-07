Ischia Global Fest, la quarta giornata si apre con Lodo Guenzi, Clementino e Roman Griffin Davis

Parola ai giovani del mondo della televisione, del cinema e della musica per la quarta giornata dell’Ischia Global & Music Fest. Domani mattina, infatti, il festival si aprirà ancora una volta con un momento di confronto e dibattito, nell’ambito del forum “Cinema, Teatro, Musica Danza e….ri-partire in sicurezza”. Tra gli ospiti che saranno accolti presso il pittoresco ristorante “La Lampara” del Miramare e Castello di Ischia, Federico Ielapi, (Pinocchio,2020), Roman Griffin Davis ( Jojo Rabit, 2020), Mirko Trovato (Braccialetti rossi,2014; Baby, 2018) Riccardo Mandolini ( Baby, 2018). Per il mondo della musica il Forum vedrà, inoltre, la partecipazione di Lodo Guenzi, voce del gruppo musicale Lo Stato Sociale, vincitore nell’ambito di questa edizione del Global dell’Ischia Art Award. Con lui anche il rapper Clementino e Jambo Praticò, produttore musicale. Prevista anche la presenza del premio oscar per miglior trucco ed Acconciatura per Suicide Squad(2016), Alessandro Bertolazzi.

Ancora proiezioni, poi, nella sale cinematografiche ischitane. Alle 20.45, presso il cinema Delle Vittorie di Forio, verrà proiettato, in anteprima mondiale, il film “ Nel Bagno delle Donne” di Marco Castaldi che sarà ospite della serata; Alle 21.00 il cinema Excelsior di Ischia, vedrà la proiezione speciale del film “The lost Prince”, diretto dal francese Michael Hazanavicious. La serata poi proseguirà, come di consueto, con il momento delle premiazioni. L’Ischia Art Award sarà, infatti, conferito all’attore tedesco Moritz Bleibtreu, noto per aver partecipato anche alla pellicola italiana “Le confessioni”(2016) insieme a Toni Servillo e Pierfrancesco Favino. Medesimo premio anche per i giovanissimi Mirko Trovato e Riccardo Mandolini e per l’attore, regista teatrale e commediografo Carlo Buccirosso.

Ischia Global 2020 è organizzato dall’Accademia Internazionale Arte Ischia e promosso con il MiBACT-Dg Cinema e la Regione Campania con il Patrocinio della Croce Rossa Italiana. In collaborazione con BNL Gruppo BNP Paribas, PEGASO, ISAIA, Riflessi e la partecipazione di Siae, Nuovo Imaie, Unico Energia, Trenitalia, Rainbow, Medusa, Rai Cinema, Medmar. Media partner: RAI ITALIA, Radio 2 Rai, Ciak