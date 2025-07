Ischia Global entra nel vivo: cinema, impegno sociale e inclusione al centro del festival

Elena Mazzella | Foto Eugenio Blasio e Orlando Faiola | È iniziata ufficialmente a Lacco Ameno, in Piazza Santa Restituta, l’edizione 2025 di Ischia Global Film & Music Festival, ideato e diretto da Pascal Vicedomini. La cerimonia inaugurale ha visto protagonista Trudie Styler, madrina onoraria, da sempre promotrice di un cinema che unisce arte e responsabilità civile.

Styler, regista e attivista, ha presentato il tema scelto quest’anno dal Social Cinema Forum: “Pace e Rispetto – Bullismo e Prevaricazione”. Temi che saranno al centro dei dibattiti insieme a diritti civili ed eco-sostenibilità, battaglie che condivide con il marito Sting.

La regista ha celebrato anche la messa in onda su Rai 1 del suo documentario “Posso entrare? An Ode to Naples”, trasmesso il 9 luglio e disponibile su RaiPlay. Il film, distribuito da Disney, è visibile in 33 paesi. «È una collocazione insolita per un documentario, ma sono orgogliosa del risultato» ha dichiarato Styler, che a breve inizierà le riprese del suo nuovo film Rose’s Baby, con Antonio Banderas.

Chairperson è la regista americana Catherine Hardwicke (Twilight), a seguire i giovani talenti c’è il maestro irlandese Jim Sheridan, colonne del festival sono da sempre Franco Nero, fresco di Stella sulla Walk of Fame hollywoodiana

Francesco Di Leva e il figlio Mario hanno ricevuto l’Ischia Humanitarian Award per il loro impegno nel teatro sociale con la storia del suo teatro Nest di San Giovanni a Teduccio.

Insieme a loro è stato premiato Dario D’Ambrosi, fondatore del Teatro Patologico, una realtà unica al mondo che da oltre trent’anni unisce teatro e disagio psichico in un percorso di inclusione e cura.

Il Teatro Patologico, con sede a Roma, è composto da attori con disabilità psichiche e ha dato vita al primo corso universitario al mondo di teatro integrato dell’emozione, in collaborazione con l’Università di Roma Tor Vergata. Le sue produzioni, rappresentate in teatri e festival internazionali, sono state ospitate anche all’ONU. «Il 12 giugno ho consegnato i protocolli scientifici a Ginevra per là teatro terapia. Se riconosciuti, sarà una rivoluzione per milioni di famiglie» ha dichiarato D’Ambrosi.

Grande attesa anche per il ritorno a Ischia di Karla Sofia Gascón, reduce dal successo a Cannes per Emilia Perez di Jacques Audiard. Prima attrice transgender premiata come miglior protagonista in un grande festival, riceverà il People Award. «Un riconoscimento all’inclusione, sempre più centrale per il nostro festival» ha dichiarato Tony Renis, presidente onorario dell’Accademia Internazionale Arte Ischia.

Ischia Global 2025, prodotto da Vicedomini e organizzato dall’Accademia Internazionale Arte Ischia, è sostenuto dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC, dalla Regione Campania, dal Ministero del Turismo e da Enit. Il programma prosegue fino al 13 luglio, con premiazioni e proiezioni gratuite nei cinema e nelle piazze dell’isola.

Tra i personaggi italiani attesi ci sono Martina Scrinzi, Lina Sastri, Peppe Lanzetta, Lorenzo De Moor, Corrado Fortuna, Donatella Finocchiaro, Giovanni Esposito.

“Siamo nel corso di un’estate molto particolare per l’intera umanità – sottolinea Pascal Vicedomini, fondatore del festival -. I conflitti che tengono in allerta il mondo, unitamente a tanti altri fatti critici, lasciano poco spazio alla celebrazione dei talenti e delle opere cinematografiche e musicali. Eppure l’industria dello spettacolo deve andare avanti con determinazione per contribuire a promuovere la pace e soprattutto la cultura, tra i deterrenti più efficaci per placare ogni genere di dissidio. Dal 2003 insieme alla famiglia Carriero, a Tony Renis, Franco Nero, alle compiante Lina Wertmuller e Marina Cicogna e successivamente ad Aurelio de Laurentiis, Sting e Trudie Styler portiamo avanti un progetto-evento a beneficio del talento di tanti giovani nel mito dei maestri che hanno contribuito a scrivere la storia dello showbiz globale”.

“Tutti parlano ora dell’intelligenza artificiale – sottolinea ancora Vicedomini -, noi a Ischia lo facciamo già da tre anni attraverso il ragionamento di ogni genere di professionista del settore. Oggi le priorità sono invece altre ovvero quello di promuovere la solidarietà verso chi ha bisogno e soprattutto il rispetto umano contro bullismo e prevaricazione”. Che saranno i temi al centro dei Global Production Summit.