Ischia, giornata nera per il traffico: incendi, incidenti e guasti mandano l’isola in tilt

Giornata di passione per il traffico isolano, quella vissuta oggi a Ischia. Un vero e proprio calvario per automobilisti, pendolari e turisti, costretti a fare i conti con una serie di imprevisti che hanno mandato in tilt la viabilità in più punti dell’isola.

La mattinata si era aperta con l’incendio di una spazzatrice di Ischia Servizi. Il mezzo, improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre era diretto al deposito di Barano, ha bloccato la circolazione per ore, costringendo centinaia di automobilisti a lunghe file sotto il sole settembrino. Solo dopo l’intervento dei vigili del fuoco la strada è stata liberata, ma il disagio aveva già lasciato il segno.

Non era ancora calato il sipario sul primo episodio che, poco fa, un incidente stradale nei pressi del Blanco ha aggravato ulteriormente la situazione. Ancora code, ancora attese interminabili per chi cercava di muoversi lungo l’arteria principale.

E, come recita il proverbio, “non c’è due senza tre”. Un bus dell’Eav ha dovuto fermarsi a causa di un guasto tecnico nei pressi di Perrone. Anche in questo caso, traffico bloccato, automobilisti spazientiti e un’isola praticamente paralizzata in più direzioni.

Il bilancio è quello di una giornata nera per la mobilità di Ischia, con disagi a catena che hanno esasperato residenti e visitatori. Una sequenza di episodi che, più che una coincidenza, somiglia a una beffa per chi, suo malgrado, ha trascorso ore in coda tra clacson, nervosismo e la consapevolezza di trovarsi nel posto giusto nel momento sbagliato.