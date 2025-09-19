venerdì, Settembre 19, 2025
type here...
Casamicciola TermeIN EVIDENZA

Ischia, giornata nera per il traffico: incendi, incidenti e guasti mandano l’isola in tilt

Redazione Web
Redazione Web
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Giornata di passione per il traffico isolano, quella vissuta oggi a Ischia. Un vero e proprio calvario per automobilisti, pendolari e turisti, costretti a fare i conti con una serie di imprevisti che hanno mandato in tilt la viabilità in più punti dell’isola.

La mattinata si era aperta con l’incendio di una spazzatrice di Ischia Servizi. Il mezzo, improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre era diretto al deposito di Barano, ha bloccato la circolazione per ore, costringendo centinaia di automobilisti a lunghe file sotto il sole settembrino. Solo dopo l’intervento dei vigili del fuoco la strada è stata liberata, ma il disagio aveva già lasciato il segno.

Non era ancora calato il sipario sul primo episodio che, poco fa, un incidente stradale nei pressi del Blanco ha aggravato ulteriormente la situazione. Ancora code, ancora attese interminabili per chi cercava di muoversi lungo l’arteria principale.

E, come recita il proverbio, “non c’è due senza tre”. Un bus dell’Eav ha dovuto fermarsi a causa di un guasto tecnico nei pressi di Perrone. Anche in questo caso, traffico bloccato, automobilisti spazientiti e un’isola praticamente paralizzata in più direzioni.

Il bilancio è quello di una giornata nera per la mobilità di Ischia, con disagi a catena che hanno esasperato residenti e visitatori. Una sequenza di episodi che, più che una coincidenza, somiglia a una beffa per chi, suo malgrado, ha trascorso ore in coda tra clacson, nervosismo e la consapevolezza di trovarsi nel posto giusto nel momento sbagliato.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos