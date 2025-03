Ischia gagliarda e bella, la Fidelis Andria soffre ma al Mazzella non si va oltre l’1-1

ISCHIA CALCIO – FIDELIS ANDRIA 1-1

Serie D | Girone H | 28a Giornata

Un punto che muove la classifica e che dà continuità agli ultimi risultati. La nota positiva, però, è la prestazione fornita contro la quarta forza del girone: l’Ischia Calcio torna in campo dopo due settimane e pareggia contro la Fidelis Andria nella gara valida per la ventottesima giornata del campionato. Con una grande prova del collettivo, i gialloblù sfiorano più volte il vantaggio, vanno sotto ma non demordono: ci pensa Talamo a rispondere a Kragl per l’1-1 definitivo al Mazzella. Non mancano le novità di formazione per Antonio Foglia Manzillo, che conferma la linea a tre formata da Chiariello, Giuseppe Mattera e Pastore davanti a Rizzuto.

Sulle corsie spazio per Colella e Onda, con Trofa e D’Anna che completano la batteria in mediana insieme a Vrdoljak. Dal primo minuto si rivede Padulano, che supporta Piszczek nel reparto offensivo. Il primo squillo della partita è targato Fantacci con un colpo di testa debole che non preoccupa Rizzuto. Replicano subito i padroni di casa al 7’: cross lungo di Colella dalla destra e botta al volo di Padulano all’altezza del secondo palo, ma Esposito non si fa sorprendere e para. Passano pochi secondi e Foglia Manzillo è obbligato alla prima sostituzione della gara. Onda si fa male e non riesce a proseguire; al suo posto c’è Desiato.

Al 13’ altra buona azione di marca ischitana: Piszczek va via sulla destra e prova a innescare Padulano e Desiato, che non riescono a timbrare il tap-in, favorendo l’intervento della difesa avversaria, che sventa il pericolo. Quattro giri di lancette più tardi, Trofa riceve da Padulano e pennella per la testa di Colella: il laterale manda la sfera oltre la traversa. La Fidelis Andria cerca di affidarsi alle giocate di Kragl, ma è ancora l’Ischia a rendersi pericolosa e a costruire una nuova occasione da gol: spunto di Colella dalla corsia e traversone per Desiato, che impatta di testa, ma la deviazione è centrale e preda dell’estremo difensore. Trascorrono due minuti ed Esposito deve opporsi a Piszczek, che corregge di testa un suggerimento di Trofa.

Sull’altro versante, invece, Babaj non trova lo specchio della porta. Al 44’ Ischia vicina alla rete con una ripartenza gestita da Piszczek: imbucata dell’attaccante per Padulano che, da posizione defilata, fa partire un diagonale che si spegne di un soffio a lato. Alla prima conclusione, i pugliesi sbloccano il risultato: Kragl si incarica della battuta di un calcio di punizione, scavalca la barriera e batte Rizzuto. L’Ischia non accusa il colpo e prova a riprendere con l’atteggiamento giusto. La ripresa si apre con un cross insidioso di Colella: Desiato e D’Anna non riescono a concretizzare.

Nell’altra metà campo Rizzuto deve intervenire su Risolo dopo una giocata di Fantacci. I gialloblù tornano alla carica: Talamo non arriva sulla sfera in seguito a un passaggio dalla fascia, Piszczek invece chiama in causa Esposito. Al 66’ i ragazzi di Foglia Manzillo trovano il gol del pareggio. Trofa si destreggia bene sulla destra e mette in area per Piszczek: il centravanti fa da sponda per Talamo, che ringrazia e insacca per l’1-1. La reazione degli ospiti non si fa attendere e porta la firma di Da Silva, con un’incornata respinta da Rizzuto al 69’. L’Ischia preme a metà secondo tempo: Pastore al 70’ e Colella al 72’ alzano troppo la mira e fanno sfumare due buone possibilità per il team isolano.

A un quarto d’ora dalla fine Trofa sguscia a destra e pesca Piszczek che, al momento del tiro, viene anticipato da un difensore. I gialloblù cercano di vincere la partita e lottano su ogni pallone, ma non riescono a produrre altre opportunità degne di nota. La Fidelis Andria viene avanti esclusivamente in occasione di qualche errore in fase di disimpegno da parte dell’undici di Foglia Manzillo.

L’ultima chance è per la formazione di Scaringella, in pieno recupero: Ferrara riesce a girarsi in area per la conclusione, Rizzuto però è ben piazzato e toglie la sfera destinata all’incrocio dei pali. Nel prossimo turno di campionato l’Ischia affronterà una gara importante per ipotecare l’obiettivo salvezza: gli isolani saranno di scena sul campo del Manfredonia.

IL TABELLINO

Ischia Calcio: Rizzuto, Pastore, Mattera Giuseppe, Chiariello, Colella (90’ Mattera Giovanni), Onda (9’ Desiato), Vrdoljak, Trofa, D’Anna, Piszczek, Padulano (51’ Talamo). A disposizione: Paduano, Mollo, Buono, Montanino, Re, Castagna. Allenatore: Foglia Manzillo

Fidelis Andria: Esposito M., Cancelli (61’ Likaxhiu), Fantacci, Bonnin, Risolo, De Luca (81’ Rotondi), Ferrara, Kragl, Babaj (46’ Verna), Ceccanti (73’ Balba), Tedesco (46’ Da Silva). A disposizione: Summa, Sylla, Cipolletta, Jallow. Allenatore: Scaringella

Arbitro: Angelo (Marsala).

Assistenti: Martino (Cassino) e Agostino (Roma1)

Marcatori: 49’ pt Kragl (FA), 66’ Talamo (I)

Ammoniti: Tedesco (FA), Colella (I), Desiato (I), Chiariello (I), Bonnin (FA)

Espulso dalla panchina il dirigente Califano (FA)

Angoli 3-2

Durata: p.t. 50’, s.t. 50’

Spettatori 500 per limiti capienza settore “Distinti”