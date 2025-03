Ischia-Francavilla, match di cartello per la salvezza. Gialloblù chiamati a vincere. Talamo out

Dobbiamo avere pazienza e fare attenzione”, così mister Antonio Foglia Manzillo presenta la prossima partita dell’Ischia Calcio. La squadra deve riscattare la sconfitta rimediata nel derby contro la Nocerina e, di rientro al Mazzella, ospita il Francavilla, l’avversario più in forma del girone. Dare continuità ai risultati interni diventa prioritario per i gialloblù che dovranno scontrarsi anche con un calendario non semplice, quello di questo pomeriggio è considerato un match di cartello per la salvezza perché le due formazioni sono divise soltanto da tre lunghezze.

Gli isolani vogliono tenersi a distanza dalla zona playout e guardano due posizioni: la sestultima e la terzultima.

L’obiettivo è assicurarsi direttamente l’obiettivo, senza passare dagli spareggi. La compagine allenata da Angelo Raffaele Nolè ha dato una svolta alla sua stagione qualche settimana fa. La separazione dal tecnico era apparsa inevitabile, poi la decisione di continuare è stata utile e da quel momento il gruppo ha collezionato tre vittorie consecutive. L’Ischia non vuole sbagliare, a confermarlo il tecnico a poche ore dal calcio d’inizio: “Per noi è una partita importante. Dobbiamo essere pazienti, le partite sono lunghe e non dobbiamo farci prendere dalla frenesia perché si può vincere anche al 90’. Servirà tranquillità perché affronteremo un avversario che vive un momento di grande fiducia”.

Il Francavilla

Nove punti nelle ultime tre uscite, nessuno ha avuto lo stesso rendimento: la capolista Casarano ne ha conquistati sette, soltanto cinque l’inseguitrice Nocerina.

Quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte è il cammino del Francavilla nel girone di ritorno, con il team reduce anche dal successo ottenuto nell’ultima gara di dicembre. Da quando è iniziata la seconda parte della stagione, la squadra di Nolè ha totalizzato quattordici punti in otto gare, recuperando terreno sulle concorrenti in classifica. Nella prima parte del campionato il Francavilla aveva ottenuto lo stesso bottino in diciassette partite. I sinnici, che in trasferta hanno battuto Ugento e Manfredonia, sono in salute e puntano al terzo blitz. Il bilancio fuori casa dice due vittorie, sette pareggi e tre sconfitte in dodici sfide, per una media punti esterna di 1,08. Sono soltanto cinque i gol segnati lontano dal proprio fortino, sei quelli subiti.

I rossoblù vantano la sesta miglior difesa, al pari della Virtus Francavilla, ma sono tra i peggiori reparti offensivi del girone (in vantaggio rispetto a Costa D’Amalfi e Manfredonia). “È una formazione molto equilibrata, sta molto bene in campo. Si sa muovere senza palla e si difende con questo blocco di cinque più tre, con i due attaccanti in zona avanzata. Ha vinto le ultime due trasferte, si difende molto bene e riparte forte. Mi aspetto una partita su questa linea. Sarà un avversario tosto, difficile da affrontare. Dobbiamo sfruttare il nostro campo e muovere rapidamente il pallone contro una difesa che si schiera molto bene. Vedremo pochi attacchi diretti. Dobbiamo fare attenzione agli attaccanti perché sono forti, le preventive saranno fondamentali”, chiarisce Foglia Manzillo in conferenza.

I precedenti

Come riportato dal club, perfetto equilibrio nei quindici precedenti (tutti in Serie D) tra Ischia e Francavilla. Sei vittorie a testa, con tre pareggi. A riequilibrare il computo delle sfide tra ischitani e sinnici, il successo all’inglese maturato all’andata grazie ai gol di Battista (11’) su rigore e Favetta (44’). Il primo incontro si è disputato il 1 novembre 2006 al Fittipaldi, con affermazione del Francavilla allora allenato da Ranko Lazic per 2-1 (per l’Ischia in gol Musella su rigore). La prima vittoria dei gialloblù nel Parco del Pollino è datata 4 aprile 2009 (1-2, allenatore Impagliazzo) quando, all’iniziale gol di Del Prete (oggi allenatore in seconda dei rossoblù) al 24’, fecero seguito le segnature di Ciurlia al 63’ e Marino all’89’.

Il 21 novembre 2010 (allenatore Monti), altra vittoria per 2-1 in casa del Francavilla con gol al 63’ di Pirro, all’83’ di D’Ambrosio e all’85’ di Isidoro Di Meglio. Al Mazzella l’Ischia ha battuto tre volte il Francavilla, Ultimo precedente a Fondobosso il 2 dicembre 2012 quando la lanciatissima compagine di Campilongo superò i sinnici per 3-2 (Cunzi su rigore al 6’, Nigro, Perna su rigore al 32’, nella ripresa al 46’ e al 77’ doppietta del rossoblù Manzella). La vittoria più larga si registrò il 2 ottobre 2011. Su un prato fresco di rizollatura, i gialloblù guidati da Citarelli si imposero per 6-1, segnando tutti i gol nella prima frazione: 5’ Trofa, 12’ e 21’ Sarli, 26’ Del Prete su rigore, 30’ Savio, 37’ su rigore e 45’ Mazzeo. Il 27 marzo 2011 la terza e ultima vittoria del Francavilla sull’isola, per 1-0 (punizione vincente di D’Ambrosio che nell’anno successivo indosserà la maglia gialloblù).

Verso la partita

Foglia Manzillo non dovrebbe cambiare il suo sistema di gioco e potrebbe affidarsi ancora al 3-5-2 (stesso modulo di riferimento di Nolè). L’Ischia non avrà a disposizione Tuninetti, Montanino e Patalano; out anche Padulano e Gemito. Rientrano Bisogno e Bianchi, ma la cattiva notizia arriva da Talamo. L’attaccante, uscito in anticipo dalla sfida del San Francesco per noie muscolari, non è al top e lo staff ha deciso di non rischiarlo: salta la partita.

Con il forfait potrebbe esserci una modifica nell’assetto degli under per riportare un altro calciatore over a centrocampo dove Giacomarro e Vrdoljak guideranno il reparto. In difesa c’è il ballottaggio Pastore-Chiariello, Errico e Giuseppe Mattera verso la conferma davanti a Rizzuto. A dirigere l’incontro sarà Marco Mammoli della sezione di Perugia, coadiuvato da Giovanni Fiordi di Gubbio e da Francesco Foglietta di Foligno.

La gara

Domenica 2 Marzo 2025 – ore 14.30

Stadio E. Mazzella – Ischia

La terna arbitrale

Marco Mammoli, Perugia;

Giovanni Fiordi, Gubbio;

Francesco Foglietta, Foligno



I convocati

Portieri: Paduano, Re, Rizzuto.

Difensori: Buono, Chiariello, Colella, Errico, Mattera Giuseppe, Pastore, Onda.

Centrocampisti: Arcamone, D’Anna, Desiato, Giacomarro, Mattera Giovanni, Patalano, Trofa, Vrdoljak.

Attaccanti: Bianchi, Bisogno, Castagna, Piszczek