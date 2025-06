Ischia, finalmente aggiudicati i lavori al campo “Rispoli”

Il Comune d’Ischia ha finalmente aggiudicato i lavori di adeguamento e riqualificazione del campo sportivo “Vincenzo Rispoli”. Il progetto era stato candidato già nel 2020 ai finanziamenti stanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Fondo “Sport e periferie 2020”, finalizzati a interventi di «completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale».

Il progetto esecutivo era stato redatto all’epoca dall’arch. Aniello Ascanio e presentava un importo complessivo di 697.607 euro, di cui 518.197 per i lavori (513.361 soggetto a ribasso). Sta di fatto che dopo l’ammissione al finanziamento e il necessario parere favorevole del Coni, il tempo trascorso aveva reso necessario l’adeguamento al nuovo tariffario 2024. L’importo saliva così a 735.586 euro, di cui 557.091 per i lavori da appaltare (552.256 soggetti a ribasso).

Il progetto, “forte” del parere favorevole della Lega Nazionale Dilettanti, necessario per l’omologazione, prevede, in sintesi, interventi per la «sostituzione dell’attuale superficie di gioco con manto in erba sintetica di ultima generazione e rifacimento completo degli spogliatoi con l’installazione di un impianto fotovoltaico». Nonché il drenaggio della pavimentazione sportiva e la realizzazione di un impianto di irrigazione. Per gli spogliatoi previsti «interventi di ristrutturazione mediante una ridistribuzione degli spazi destinati a wc e docce per un utilizzo anche di persone diversamente abili in conformità alla regolamentazione sportiva». Infine, il rifacimento dell’impianto idrico con la sostituzione della caldaia. Termine di esecuzione previsto in 180 giorni.

A settembre dello scorso anno il rup arch. Consiglia Baldino, responsabile dei Lavori Pubblici, aveva indetto la gara d’appalto, espletata con procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori tramite indagine di mercato con pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse. L’aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’intera procedura è stata espletata sulla piattaforma telematica “TuttoGare” del Comune.

Entro il termine del 3 ottobre 2024 sono pervenute 33 manifestazioni di interesse. Due di esse, “Ferraro Costruzioni” e “Bemar”, sono state escluse.

A inizio gennaio di quest’anno le imprese ammesse sono state invitate alla procedura negoziata.

Il 6 febbraio, termine ultimo, sono pervenute 11 offerte, da: “Edil Moter”, “N.A.N. Costruzioni”, “Italgreen”, “B.C.F. Edilizia”, “Circi”, “P. &.G. Costruzioni Building”, “Edilizia Server”, “Geniale”, “Soledil”, “Emmepi”, “Di Caterino Giuseppe”.

Nel frattempo è stata nominata la commissione di gara, presieduta dal responsabile del Servizio 7 ing. Luigi De Angelis e composta dall’arch. Consiglia Baldino e dal geom. Gianluigi De Siano.

Dopo la verifica delle offerte tecniche e della documentazione economica, piuttosto laboriosa, il rup, preso atto dei punteggi complessivi, ha proposto come aggiudicataria la “P.&G. Costruzioni Building” di Quarto che ha offerto un ribasso del 4,50%, dunque per l’importo di 527.404,90 euro oltre costi di sicurezza, per un importo contrattuale di 532.240,34 euro oltre Iva.

Ora, conclusesi con esito positivo le verifiche sui requisiti dichiarati, la Baldino ha proceduto a formalizzare l’aggiudicazione. Nonché ha approvato il quadro tecnico economico rimodulato, che riporta economie di gara sui lavori per 27.336,69 euro.

Ci sono voluti cinque anni, ma alla fine i lavori al “Rispoli” potranno iniziare. E il “vecchio” campo, ormai in evidenti condizioni di degrado, ha davvero urgente bisogno di un adeguamento e di una riqualificazione…