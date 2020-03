Ischia Film Festival,film gratis e un riconoscimento a medici e infermieri

L’Ischia Film Festival, aspettando la diciottesima edizione lancia un messaggio positivo. “In un momento così difficile per il mondo intero – ha dichiarato il fondatore e direttore artistico del festival Michelangelo Messina – in cui l’umanità si vede costretta a rimodulare il proprio stile di vita, l’Ischia Film Festival, insieme agli autori delle opere che, nelle passate edizioni, sono state proiettate al festival, intende contribuire attraverso il cinema a fronteggiare le restrizioni nazionali che sono state imposte a causa del Coronavirus, con l’augurio che l’emergenza finisca quanto prima consentendo a tutti di riprendere le proprie attività.” Sul portale www.ischiafilmfestival.it nella sezione “Il Cinema contro il Coronavirus”, qualsiasi utente, con un semplice click, potrà visionare gratuitamente dal computer di casa i film. Ma c’è di più.

Ad annunciarlo sarà Michelangelo Messina ai microfoni di RaiNews24 oggi alle ore 16.00:

“Quest’anno tutti i medici egli infermieri italiani che si presenteranno al botteghino del festival con il tesserino avranno l’accredito gratuito per tutta la settimana al festival, un modo per ringraziare chi stato in prima linea” , un riconoscimento agli eroi dei nostri giorni.