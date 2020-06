Ischia Film Festival, la ricetta di Lillo: “Il sorriso antidoto ai virus, lo streaming non sostituirà le sale”

“Una volta, alla fine di uno spettacolo, un medico mi ha ringraziato. Io l’ho guardato dubbioso, lui mi ah spiegato che i sorrisi rafforzano le difese immunitarie. Mi sono sentite utile, e così – nel lockdown – ho deciso di continuare a intrattenere le persone con leggerezza su Instagram, con i miei tutorial da ridere. Ora spero che si riconosca al nostro comparto il giusto status: l’audiovisivo è una grande industria, ma anche uno strumento utile a far vivere meglio le persone. E dietro un attore c’è un silenzioso mondo di gente che lavora”.

Così Lillo Petrolo nel corso della seconda serata della diciottesima edizione dell’Ischia Film Festival, dove ha presentato “D.N.A. – Decisamente non adatti”, il suo brillante esordio alla regia insieme a Greg, assistendo alla proiezione in sala tra il pubblico.

“Il film – ha spiegato Lillo – è uscito quando i cinema erano chiusi per il coronavirus e quando ci hanno chiesto se volevamo che uscisse in streaming, abbiamo detto di sì: volevamo dare un segnale di vita in un momento complicato, benché ci dispiacesse l’idea di non vederlo nelle sale. Il digitale sta cambiando le modalità di fruizione dei film, ma vorrei che si comprendesse che non è un’alternativa alla visione nelle sale, che resta impareggiabile: la condivisione di un film al cinema resta impareggiabile. Io e Greg – ha aggiunto – siamo come due jazzisti naturali: la comicità è ritmo e musica”.

Lillo ha poi annunciato i suoi prossimi impegni: “Riprenderò due set interrotti per il Covid: un film prodotto dai Manetti Bros, un horror comedy di Daniele Misischia, e un film di Volfango De Biasi con Massimo Ghini, Lucia Ocone e Paolo Calabresi, una commedia per famiglie. E soprattutto sto scrivendo con Greg il nostro secondo film”.

Dopo il premio alla carriera a Sergio Rubini nella serata inaugurale, martedì 30 luglio sono attesi al Castello aragonese Gaia Girace, Margherita Mazzucco, Giovanni Amura, Elvis Esposito e Francesco Serpico, “stelle” del cast della serie tv “L’Amica Geniale. Storia del nuovo cognome” di Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher, che tornano sull’isola d’Ischia dopo avervi girato alcune puntate della seconda stagione. Si parlerà anche delle ricadute positive sul turismo del successo planetario della serie.

La rassegna cinematografica diretta da Michelangelo Messina, da sempre incentrata sul legame tra cinema e territorio, si svolgerà in versione ibrida fino al 4 luglio. Sul portale www.ischiafilmfestivalonline.it ogni giorno saranno visibili le opere in concorso. Il 30 giugno sarà possibile assistere alla proiezione dei lungometraggi in concorso “Eastern” di Piotr Adamski e “Effetto Domino” di Alessandro Rossetto; da non perdere anche “Compagni di Viaggio” di Sara De Martino e “Schiavonea” di Natalino Zangaro (Sezione Location Negata). Interessanti anche “Ape Regina” di Nicola Sorcinelli, “Dreamless sleep” di Foad Asati e “Weekend” di Ario Motovaghe (Sezione Cortometraggi); “Song Sparrow” di Farzaneh Omidvarnia, (Sezione Animazione), “Zavera” di Andrei Gruzsniczki e “La preghiera” di Kazuya Ashizawa (Sezione Fuori Concorso).



L’Ischia Film Festival è realizzato sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, con l’assegnazione della Medaglia del Presidente della Repubblica, con il contributo della Regione Campania (Direzione delle politiche culturali e del turismo) e della Direzione Generale Cinema del MiBACT.