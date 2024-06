Ischia Film Festival, in anteprima internazionale “Electra” di Hala Matar

Atteso il 30 giugno, per la seconda serata del festival, il film “Electra” dell’esordiente Hala Matar, regista del Bahrein che risiede a Los Angeles, nota per aver firmato video musicali e spot pubblicitari per importanti brand di moda come Chanel, Kenzo, Vivienne Westwood e Diesel.

“Electra è un’opera dotata di grande eleganza, in cui la regista ci porta in una Roma misteriosa tenendo alta l’attenzione dello spettatore. Siamo felici di ospitare l’esordio di una regista di cui, in futuro, si sentirà molto parlare.” afferma il fondatore e direttore artistico, Michelangelo Messina.

“Electra” è il primo lungometraggio d’autore di Hala Matar che cavalca un registro stilistico vicino al genere del thriller. Al centro della trama due giornalisti in viaggio verso Roma per intervistare un famoso musicista. Ma un invito apparentemente innocuo, in una residenza di campagna, fuori città, si trasforma in qualcosa che va ben oltre le aspettative di chiunque.

Tra gli interpreti di “Electra” compaiono oltre alla nominata ai Premi Oscar® e rivelazione di “Borat 2”, Maria Bakalova, anche il co-autore del film Daryl Wein, Jack Farthing attore britannico noto per aver interpretato Re Carlo in “Spencer” di Pablo Larraín e Abigail Cowen, conosciuta per il ruolo di Dorcas in “Le terrificanti avventure di Sabrina” e per il ruolo di Bloom in “Fate”.

Domenica 30 giugno prima della proiezione, nell’ambito di “Parliamo di cinema”, la regista Hala Matar e gli attori Daryl Wein, Abigail Cowen e Jack Farthing incontreranno il pubblico in Piazzale delle Armi, alle ore 21.