Ischia Film Festival, grande inizio con Sergio Rubini!

Una grande, anzi grandissima 18ma edizione per l’Ischia Film Festival, il primo grande Festival Cinematografico Internazionale che riparte dopo la grande chiusura causata dalla pandemia Covid19.

Nella prima serata grandi ospiti e proiezioni di altissimo livello presso Piazzale d’Armi, unica postazione che le norme di sicurezza hanno concesso di realizzare. Simpaticissimo e molto cordiale, Sergio Rubini ha presenziato all’incontro, per ritirare il prezioso Premio alla Carriera assegnatogli.

“Ho accettato – dichiara – di prendere questo premio che mi lusinga e che mi fa molto piacere ricevere, ma lo prendo come un buon augurio per tutta la mia categoria. In realtà noi siamo stati quelli un po’ dimenticati,riapriremo per ultimi, ritenuti “non di prima necessità”, ma io sono convinto che la vera normalità tornerà quando noi che non siamo necessari torneremo in campo. Quindi siamo necessari, quando noi ci saremo tutto sarà normale. Questo è un premio di buon augurio, che si sia una riapertura senza norme respingenti.”

Michelangelo Messina, fondatore e patron dell’evento, dichiara “Orgogliosi di essere il primo festival internazionale ad aprire dopo il corona virus.”

Il Festival continua online e al Castello Aragonese fino al 4 luglio!