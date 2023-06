Ischia Film Festival: Gianni Canova nominato Presidente Onorario

Alle soglie della 21a edizione dell’Ischia Film Festival, il Comitato Scientifico annuncia la nomina del Professor Gianni Canova, critico cinematografico, nonché ordinario di Storia del Cinema e Rettore dell’Università Iulm, a Presidente Onorario del Festival.

“È un grande onore e piacere per il Festival e per tutti noi poter omaggiare il Professor Gianni Canova con questa prestigiosa carica. Da ben oltre un decennio condividiamo una grande amicizia e la passione per il Cinema, ma, soprattutto, anche attraverso questo conferimento, intendiamo riconoscere il suo straordinario contributo dato alla cinematografia”, ha dichiarato il direttore del Festival, Michelangelo Messina.

L’ufficializzazione dell’investitura avverrà durante la serata di apertura della 21ª edizione dell’Ischia Film Festival, che si terrà dal 24 giugno al 1 luglio nell’esclusiva location del Castello Aragonese di Ischia.

“Nel panorama dei festival cinematografici italiani, l’Ischia Film Festival ha conquistato nel corso degli anni un’identità e una reputazione che lo rendono un prodotto unico e originale. Questo grazie alla centralità del tema del cineturismo, alla straordinaria location in cui si svolge e alla passione con cui il direttore artistico Michelangelo Messina è riuscito a farlo crescere e ad apprezzarlo in Italia e nel mondo. Accolgo quindi con gioia e gratitudine la nomina a presidente onorario e mi impegno a svolgere questo ruolo con la massima passione e dedizione, per diffondere ancora di più l’amore per il cinema che ci accomuna”, ha dichiarato il Professor Canova commentando, a caldo, l’annuncio della nomina.

L’Ischia Film Festival per la sua 21a edizione é contraddistinto dall’hashtag #thisisischiafilmfestival prevede le sezioni in competizione: Concorso Internazionale, Location Negata, Scenari Campani, out of competition: Best of the year, mentre le opere fuori concorso saranno visibili on line sul sito www.ischiafilmfestivalonline.it

