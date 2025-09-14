Ischia, fiducia sospesa. Come il caffè

Dai distinti del “Mazzella” si alza solo la voce del gruppo “Gente di Mare”, mentre gli “Anni 90” restano in silenzio. Il tifo è fiacco, si sentono più insulti che incoraggiamenti: qualche “vergogna”, qualche “vattene”. Fuori dallo stadio il clima non è diverso: c’è chi non ha esitato a scrivere sui social “non ci salviamo” e chi, al contrario, pur tra mille perplessità, continua a concedere fiducia ad Alessio Martino e al direttore Marco Ferrante.

La verità, però, è che di motivi per sorridere se ne trovano pochi. Lo spettacolo offerto al “Mazzella” non è stato all’altezza. Gli avversari, sono durati 20 minuti, il tempo di due gol e poi hanno sofferto per tutta la gara.

La squadra di Martino è apparsa smarrita, lunga, priva di idee e di qualità. La circolazione di palla è stata quasi assente, spesso sostituita da lanci improvvisati verso calciatori che non sembrano del tutto all’altezza della categoria.

Dopo due risultati negativi, il carro dei vincitori si è svuotato. Resta piena, invece, la “strada della vergogna” che Martino e Ferrante si trovano costretti a percorrere, un po’ come nell’iconica scena di Game of Thrones.

Non ci accodiamo né ai catastrofisti né ai difensori a oltranza. La prestazione è stata deludente, questo è evidente, ma non è tempo di lanciare pietre. L’Ischia ha bisogno di tempo: più che nei singoli, le lacune sembrano risiedere nel senso di squadra. Perché dove non arriva un giocatore, può e deve sopperire il compagno.

In conferenza stampa Martino ha parlato di “coraggio”, ammettendo: «Fare peggio di così, in quanto a coraggio, non possiamo». Una lettura ottimistica, che fa da contraltare al sentimento opposto, quello del “non ci salviamo”, che riecheggia tra i tifosi.

Forse serve una terza via: affrontare con equilibrio questa fase, senza sentirsi custodi della verità assoluta. Né gridare al disastro, né fingere che non ci siano problemi. La trasferta sarda della prossima settimana potrà già dire molto: sarà il tempo della resa dei conti o, magari, della rivalutazione. In ogni caso, l’ultima parola spetta al campo.