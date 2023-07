Ischia: Festa di Sant’Anna, al via la 91° edizione

Tutto pronto per la festa più attesa dell’anno che avrà come scenario naturale la baia di Cartaromana, suggestivo teatro a cielo aperto dalla bellezza inimitabile sovrastata dalla regale imponenza del Castello Aragonese. Allineate e pronte al via per sfilare alla 91° edizione della Festa a Mare agli Scogli di Sant’Anna, le cinque barche allegoriche galleggianti in concorso di cui due provenienti dal Golfo di Napoli, Bacoli e S. Giorgio a Cremano, che tracciano un ponte immaginario con i Campi Flegrei:

“NON CI RESTA CHE PIANGERE” a cura dell’ass. Icaro su commissione del comune di S. Giorgio a Cremano. Il bozzetto, realizzato dal prof. nolano Vincenzo Murano, vuole essere un omaggio all’artista Massimo Troisi;

“E FEMMENE” a cura dell’ass. Socio Culturale Cappella Futura di Bacoli. Il mito della sibilla cumana, profetessa che visse nelle grotte di Cuma: un racconto attraverso una scenografia di luci ed effetti speciali che attraversa 2000 anni di storia;

“NINO, DAL BELPAESE ALLA TERRA DEL FUOCO” a cura dell’ass. Hester APS, il cui bozzetto è stato realizzato dall’artista Luca Patalano. Un’idea progettuale che racchiude un significato storico e sentimentale al tempo stesso: attraverso la storia viene rappresentato l’intimo legame che per svariate motivazioni ed in molteplici forme accomuna l’Italia e l’Argentina;

“TU METTICI IL CUORE SEMPRE” a cura dell’ass. sportiva ASD Cestistica Ischia con il coinvolgimento dei ragazzi di Ischia Baskin, la realtà di sport inclusivo alla quale la realizzazione della barca è ispirata;

“IL PESCATORE E IL CASTELLO” a cura dell’AMP Regno di Nettuno il cui bozzetto è a firma di Umberto Cuomo nato da un’idea di Cenzino Di Meglio liberamente ispirata alla vita di un pescatore nato e vissuto sull’isola d’Ischia. Una storia che ha in se la forza di tutte le storie del mondo raccontata in collaborazione con Studio A.

Ben cinque premi che le barche allegoriche si contenderanno quest’anno dopo l’esibizione prevista che rientra nei 20 minuti di tempo assegnati per ognuna:

Premio Funiciello. Artista isolano il cui segno distintivo delle sue opere sono il vivace connubio di colori splendenti che trovano espressione soprattutto nei suoi famosi collage con la stoffa. Viene assegnato al miglior bozzetto artistico

Premio Andrea Di Massa (alla memoria di uno dei migliori costruttori). Assegnato da una giuria tecnica sulla base della valutazione della complessità realizzativa e della maggiore innovazione scenografica

Premio Nerone (al secolo Giovan Giuseppe Sorrentino) Il premio a lui intitolato viene annualmente assegnato dalla famiglia Sorrentino, i quali valutano ogni volta la barca che ha meglio interpretato lo Spirito della Festa

Premio Domenico Di Meglio, maestro del giornalismo locale. Ad assegnarlo sarà, come sempre, il popolo che assiste alla festa. Ma rispetto alle passate edizioni all’applausometro si sostituisce il voto attraverso la torcia del proprio smartphone: un modo per regalare alla scenografia della Festa un momento ancora più bello: la baia si illuminerà di tante piccole lucine

Premio Mario Mazzella (novità di quest’anno), dedicato alla memoria dell’artista famoso per l’essenzialità figurativa e stilistica delle sue opere dalle tipiche architetture isolane e dai colori pastello. Verrà assegnato dagli eredi dell’artista isolano apprezzato in tutto il mondo, alla barca che rispetta l’equilibrio tra forma e colore.

In attesa dello spettacolo a cielo aperto più atteso dell’anno, si esibiranno vari artisti isolani tra i quali Marilena Castigliola, Denis Trani, Teresa Sasso e Alessio Protopapa, che daranno vita ad una pre festa durante la quale interverrà anche la Banda della Città di Ischia dopo aver sfilato per le vie del borgo storico di Ischia Ponte. Ad accompagnare la tradizionale sfilata delle barche allegoriche a tema realizzate da abili maestranze isolane, durante la quale sarà previsto un omaggio a “Carusino” (firmato da Luciano Di Meglio), saranno le voci di Carmen Cuomo e Beppi Banfi intervallate dal duo artistico composto dalla voce soul Daria Biancardi e dalla chitarra dinamica Osvaldo Lo Iacono che arricchiranno la serata.

E dopo il momento della premiazione della barca che sarà eletta vincitrice dall’autorevole giuria presieduta dal giornalista della Rai Salvatore Biazzo, tutti con il naso all’insù per assistere al momento clou della Festa di Sant’Anna: la simulazione dell’incendio del Castello Aragonese accompagnata dall’esibizione dal vivo di Blue Dolphin del maestro Stephen Schlaks, grande sorpresa di quest’anno che, siano certi, resterà impressa per sempre nella mente e nel cuore di quanti avranno il privilegio di assistervi. Il tutto culminerà con il consueto spettacolo piromusicale a mare a cura della Pirotecnica Parente.

Ma non finisce qui. Il giorno dopo, sabato 29 luglio, al via l’Operazione Sant’Anna per la pulizia delle scogliere e dei fondali della baia organizzata dall’AMP Regno di Nettuno. l’istituzione di un quinto premio che omaggia la memoria dell’artista isolano Mario Mazzella, l’emozionante spettacolo dell’incendio del Castello Aragonese che quest’anno vanta il privilegio dell’esibizione dal vivo del Maestro Stephen Schlacks compositore dell’ormai rituale brano Blue Dolphin, lo spettacolo piromusicale

