ISCHIA, FERRAGOSTO SICURO. Il cap. Tiziano Laganà «Il lavoro preventivo ha consentito un Ferragosto tranquillo»

Gaetano Di Meglio | A conclusione del ponte di Ferragosto, il periodo più temuto dell’anno sotto l’aspetto della vivibilità e dell’ordine pubblico, tracciamo un bilancio con il comandante della Compagnia Carabinieri di Ischia, capitano Tiziano Laganà.

Capitano Laganà, è ormai trascorso il Ferragosto 2023 che ha seguito l’iter di tutta l’estate: è stato, infatti, tranquillo, oserei dire sottotono. Mi sembra che sia un buon risultato di sicurezza preventiva: si è lavorato molto prima e oggi si raccolgono i frutti…

«Esatto, sono pienamente d’accordo. La giornata di Ferragosto, dal nostro punto di vista, è stata proficua perché i controlli effettuati durante tutto l’arco della giornata hanno consentito che si svolgesse in maniera tranquilla per i turisti. È stato un giorno di festa anche per i commercianti e per le loro attività. È un lavoro che è stato portato avanti nel corso dei mesi e in particolare nelle ultime settimane con i controlli effettuati ai porti o in materia di affittanze abusive, oppure tutti quelli svolti quotidianamente. È stato un Ferragosto proficuo per l’Arma dei Carabinieri. Ci sono stati una serie di controlli anche con riscontri in materia di sostanze stupefacenti, ma soprattutto in mare. A pochi chilometri di distanza da noi si sono verificati degli eventi drammatici, di conseguenza si rende sempre necessario prestare una massima attenzione al mare per quanto riguarda la velocità, la pesca subacquea ed è normale che anche sotto questo punto di vista l’attenzione sia al massimo».

Quest’anno l’Arma dei Carabinieri ha completato l’opera di rendere la notte sicura: eliminare i due poli di attrazione della vita notturna, il “Blanco” per l’intervento di chiusura per 15 giorni del prefetto, e il “Valentino” per altri motivi. Ha contribuito alla sicurezza che abbiamo vissuto?

«Non c’è alcun interesse o volontà di andare contro un esercente o un’attività. Il nostro compito quotidiano è quello di fare rispettare leggi e regolamenti nei confronti di tutti. Operiamo anche e soprattutto per consentire ai turisti ed anche agli esercenti di poter svolgere serenamente e pienamente le proprie attività. I nostri controlli sono mirati, come abbiamo visto nelle settimane precedenti».

È un agosto sicuro anche perché nelle scorse settimane abbiamo letto dell’importante attenzione dei Carabinieri di Ischia nel controllo della vendita degli alcolici ai minori. È un problema sociale che non va sottovalutato, anzi, va affrontato con consapevolezza.

«Esatto. Quello della somministrazione di alcolici ai minori è un tema importante: abbiamo operato in tal senso, ma continueremo a farlo, perché siamo dell’avviso che consentire lo svolgimento di una movida serena e tranquilla, di un divertimento sano sia imprescindibile per questo territorio. I controlli continueranno nelle settimane a venire per consentire anche agli esercenti di poter svolgere la loro attività nel miglior modo possibile. La nostra azione mira a far rispettare leggi e regolamenti, ma è finalizzata a consentire a chiunque di potersi divertire e trascorrere delle settimane di vacanza in piena sicurezza sul nostro territorio».