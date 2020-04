Ischia. Fenomeno GiBì. Porti chiusi, ecco la “via” Casamicciola e tanto altro

Gaetano Di Meglio | Se ne frega degli altri cinque. Va per la sua strada, prende decisioni, detta i tempi, non partecipa alle riunioni, si strascina Silvitelli e gli altri piccoli politici che pensano di condizionarlo, ma Giovan Battista Castagna fa solo quello che vuole.

E la storia lo sta dimostrando in questi giorni. I vigili al controllo del porto, ad ogni sbarco, l’acquisto dei test rapidi, le motivazioni, le modalità e nessuna idea di condividere altro con i colleghi.

Chissà se non abbia, sul serio, abbandonato anche il gruppo dei sindaci. Forse no.

Ma la realtà, con la quale dobbiamo fare i conti è che il sindaco del comune maggiormente colpito dal terremoto e quello che non saputo sfruttare l’emergenza, è quello che oggi, riesce a mettere i puntini sulle “i” e lo fa “come un treno”.

Se ne frega dei rapporti istituzionali, se ne frega delle posizioni che gli altri potrebbero assumere e gestisce l’emergenza come gli piace e pare. E sembra aver imboccato la strada giusta.

O, almeno, quello che oltre al massiccio frutto di populismo e demagogia, ha anche una sottile scorza di ragionevolezza.

Il fenomeno GiBì è quello che vara un’ordinanza sul divieto di sbarco e che mette in crisi quella del collega del comune di Ischia, è quello che scrive e incrina i rapporti con Antonio D’Amore e con Dionigi Gaudioso. E’ quello che manda avanti Nunzia Piro a rompere i rapporti con Enzo Ferrandino e Francesco Del Deo.

E’ quello che mette nero su bianco parole di fuoco contro Dionigi Gaudioso e quello che se ne frega di tutto il resto. E’ quello che incassa il colpo, da buon peso massimo, di Silvitelli e Senese che arrivano con la ricetta scritta a Ischia da qualche altro politico e qualche dirigente dell’Asl con la passione del calcio giovanile, se ne frega e sottopone tutti a test rapidi.

Sarà la storia a dire se fa bene.

Così come è stata la storia a dirci che l’ordinanza del 23 febbraio era una boiata razzista e inutile. Sarà la storia a dirci se Castagna ha visto lungo. Sarà la storia a dirci se aveva ragione il sindaco di Casamicciola o gli altri colleghi dello scoglio più bello del mondo.

Nel frattempo, anche sul divieto di sbarco a Pasqua e Pasquetta dice la sua. Diversa dagli altri.

La premessa è lunga, complessa e, però, trova sostanza solo nella parte dell’«ordina», come ogni altra ordinanza sindacale e, alla fine, Giovan Battista Castagna ha varato un atto che cambia le carte in tavola.

Casamicciola prende le distanze da Ischia, Forio, Lacco Ameno e Serrara Fontana e regola l’accesso al suo territorio in maniera diversa. Ma leggiamola insieme.

Giovan Battista Castagna ordina “ai proprietari di seconde case sul territorio comunale e ai residenti, in esse non domiciliati abitualmente, o provenienti dal continente manchino da Casamicciola Terme da più di 48 ore, è fatto DIVIETO di ingresso nel territorio del Comune di Casamicciola Terme nel corso della settimana santa e fino al 13 Aprile 2020»

Fin qui tutto normale.

«In caso di violazione – continua l’ordinanza – della presente ordinanza oltre alle sanzioni previste per la violazione delle disposizioni già vigenti, i trasgressori individuati all’esito dei controlli in area portuale saranno immediatamente reimbarcati per il continente con la prima motonave o mezzo veloce con spese a carico dei trasgressori. In caso di verifiche successive di eventuali violazioni da parte dei trasgressori troveranno integrale applicazione le disposizioni di cui all’ultima Ordinanza n. 93 del 4 Aprile 2020 con obbligo di isolamento per almeno 14 giorni» e anche qui, la ratio è comune agli altri sindaci.

L’ordinanza di GiBì, però, prevede che «Con decorrenza dal 8 Aprile 2020 e fino al 13 aprile 2020, ai fini di un controllo preventivo sugli effettivi motivi di assoluta urgenza e di necessità, tutti i soggetti che intendano effettuare uno spostamento con sbarco presso il porto di Casamicciola Terme o comunque si mettano in viaggio per raggiungere il Comune di Casamicciola Terme, devono comunicarlo, almeno ventiquattrore prima dell’ingresso sul territorio, preventivamente mediante chiamata al centralino COC presso l’Eli-Superficie al numero 081980157 nonché all’indirizzo coc.casamicciolaterme@gmail.com allegando la documentazione che giustifichi i motivi dello spostamento a supporto degli stessi, fatta eccezione per i motivi di salute urgenti e non preventivamente conosciuti, o per gli spostamenti che rivestano carattere di quotidianità in ragione di comprovata esigenza lavorativa per le attività consentite. Tali soggetti dovranno obbligatoriamente essere muniti della conseguente autorizzazione comunale al fine di non incorrere nelle sanzioni previste, ivi compreso quanto previsto al punto 2); »

Ops, cambia la scena. Casamicciola apre ad un possibile motivo. Come Capri non emana un ordinanza che ha il sapore del muro, bensì, un atto che rispetta le leggi in vigore, assicura il tentativo di limitare il contagio ma considera anche che, potrebbe esserci l’eccezione. Che lo sbarco da “vietato” potrebbe evolvere in “controllato”. Una scelta più ponderata, meglio congeniata e che risponde, meglio, alle esigenze espresse nella premessa.

Ovviamente l’efficacia dell’ordinanza del sindaco Castagna «è esclusa ogni applicabilità della misura al personale medico e sanitario in servizio presso strutture pubbliche, alle forze dell’ordine, al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva di cui all’allegato 1 e 2 del DPCM del 11 marzo 2020 nonché del DPCM 22 marzo 2020 come modificato dal DM 25 marzo 2020».