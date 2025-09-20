Ischia fa la storia con Swim Around: 30 km a nuoto per il giro dell’isola

Ischia si è svegliata all’alba con l’adrenalina delle grandi occasioni. Alle sette in punto, dal porto di Casamicciola Terme, è partita la prima edizione di Swim Around, l’evento che segna un momento storico per l’isola verde: il giro completo a nuoto di circa trenta chilometri lungo il suo perimetro. L’impresa, che unisce resistenza, spettacolo e passione, porta l’isola al centro della scena sportiva nazionale e internazionale.

Le acque cristalline hanno accolto atleti di ogni età e livello, dai grandi nomi del nuoto di fondo internazionale come Sergio Chiarandini e Christoph Wandtratsch, rivali in vasca ma amici nella vita, fino ai giovani nuotatori dei gruppi sportivi di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, impegnati in spettacolari staffette. La cornice, quella unica dell’isola campana, ha reso ancora più suggestiva la sfida, trasformandola in una festa di sport e natura.

A dare ulteriore lustro alla manifestazione è la presenza di Massimiliano Rosolino, campione olimpico e volto amatissimo dello sport italiano, che ha scelto di accompagnare da vicino i protagonisti con il suo entusiasmo contagioso. Non solo nuoto, però: l’evento ha previsto anche spazi dedicati al benessere e alla convivialità, con lo show cooking dello chef Max Mariola e gli interventi della dottoressa Sara Farnetti, in un intreccio di gusto, salute e sport.

Swim Around non nasce come una semplice gara, ma come un progetto che celebra il mare, l’isola e il valore della sfida con se stessi. La prima edizione, organizzata dall’Associazione ETS IschiaForYou, ha già il sapore di una tradizione destinata a consolidarsi negli anni, portando Ischia a imporsi come palcoscenico privilegiato per le grandi imprese sportive.