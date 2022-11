Tutti al mare per una ottobrata senza precedenti. Ma anche per una novembrata che di fatto ci consegna ad un autunno inoltrato senza precedenti. Temperature primaverili e sole splendente hanno fatto sì che sia il penultimo ponte di ottobre che precede la settimana che ci condurrà alle festività di Ognissanti come le stesse festività dedicate ai defunti si trasformassero, dati e presenze alla mano, in una reale continuazione di un’estate da record per l’Isola d’Ischia. Una estate che sembra non voler finire mai.

Complici le belle giornate e i 25 gradi, tavolati, moli e spiagge nuovamente presi d’assalto. Nonostante molti stabilimenti balneari, così come da ordinanze regionali e locali, abbiano provveduto a smantellare le loro strutture amovibili, turisti, pendolari e soprattutto amanti della spiaggia e del mare, hanno puntato sui litorali e le spiagge ischitane per godersi le splendide giornate, ma anche e soprattutto le acque impareggiabili della perla del Golfo di Napoli

Ischia ed il mare, resta un connubio, praticamente, indissolubile ad ogni stagione.

Non importa quale sia il mese o il giorno, ischitani, turisti e pendolari hanno tirano fuori l’asciugamano ed i costumi riposti per non perdersi il sole ed un tuffo in uno dei tanti angoli paradisiaci che la nostra isola offre: la Chiaia, il litorale di Lacco Ameno e persino al centro di Casamicciola. Le foto scattate ad Ischia a partire dalla mattina di domenica 23 ottobre, fino ad oggi ne sono la testimonianza.

Complici le temperature calde di questi giorni, con la colonnina del termometro che è tornata a toccare i 25 gradi, in molti si sono riversati nelle baie, le varie calette ed anche, su tavolati, moli e scogliere. La maggior parte prende il sole, in molti scelgono di fermarsi e fare un bel bagno. Una parentesi d’estate che si allunga e che in tanti sperano possa durare il più possibile. Messo il ponte di Ognissanti alle spalle, non mancheranno occasioni di festa e lunghe pause. Ischia ed il suo territorio strizzano l’occhio a nuovi arrivi, visitatori e avventori indigeni.