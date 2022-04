Ischia “esclusa”, dove non può la Fortini ci pensa Barbieri…

Doccia fredda per il Comune d’Ischia, che si è visto escluso dai finanziamenti nell’ambito del PNRR erogati dalla Regione Campania per progetti che interessano diverse scuole del territorio. L’Ente aveva regolarmente partecipato all’avviso pubblico della Regione per il piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica ritenendo di avere tutti i requisiti per l’ammissione, ma quando sono state pubblicate le relative graduatorie ha scoperto l’esclusione. Il Comune però non ci sta e ha deciso di ricorrere al Tar. Lo stesso rup arch. Aniello Ascanio ha sollecitato l’Ufficio contenzioso ad affidare il relativo incarico legale all’avvocato Alessandro Barbieri, esperto di controversie di natura amministrativa.

Il legale si è dichiarato disponibile e nella determina adottata dal responsabile dell’ufficio di evidenzia che «sussistono fondati motivi in fatto ed in diritto affinché il Comune di Ischia, venga riammesso nella graduatoria consona all’erogazione dei finanziamenti per la sicurezza e riqualificazione scolastica». Una esclusione ritenuta ingiusta, dunque, di cui al momento non si conoscono le motivazioni. Ad ogni modo va proposto tempestivamente il ricorso ai giudici amministrativi.

Per l’incarico affidatogli, il legale percepirà un compenso complessivo di 2.537,60 euro comprese Iva e Cassa. Insomma, là dove non sono serviti i “buoni uffici” dell’assessore regionale alla Scuola Lucia Fortini, il Comune ripone tutte le sue speranze nell’avv. Barbieri. Senza i finanziamenti del PNRR, tutti i progetti programmati per le scuole ischitane rimarrebbero lettera morta. Per l’Amministrazione di Enzo Ferrandino sarebbe un clamoroso fallimento, uno smacco nell’anno delle elezioni amministrative