Ischia-Ercolanese Juniores, mazzate al Rispoli. Arrivano Carabinieri e Polizia

Aggiornamento ore 20.00. Si chiariscono i contorni della rissa del Rispoli. Chi era presente ci ha raccontato che in tribuna non è successo nulla. Si è solo verificata la reazione esagerata di un genitore ospite che si è ferito alla mano cercando di entrare in campo. Il presidente Taglialatela e l’allenatore Buonocore erano in tribuna come spettatori insieme a genitori delle due squadre.

—-

Scene indegne con questi dell’Ercolanese. Purtroppo la gara juniores che si è disputata questo pomeriggio al Rispoli di Ischia è terminata tra le mazzate, i feriti e l’attento controllo di Carabinieri e Polizia.

Durante la gara, una lite sportiva in mezzo al campo è degenerata in una vera e propria rissa tra giocatori. Tutto parte da un’azione scorretta della difesa ospite che colpisce con un pugno un attaccante gialloblu. Da quel momento si scatena l’inferno sul terreno di gioco (ridicolo il guardialinee ospite che imbracciava la bandierina a mo di scimitarra colpendo a destra e a sinistra!) e sugli spalti tra genitori e dirigenti.

Agli scontri presenti (e non si capisce quanto coinvolti) anche l’allenatore dell’Ischia, Enrico Buonocore, il presidente Pino Taglialatela e altre persone adulte.

Pronto l’intervento di Carabinieri e Polizia che, dopo aver sedato le risse, hanno consentito che la gara terminasse, nonostante il fendente che avrebbe colpito anche il direttore di gara. Per la cronaca, l’Ischia ha vinto 3 a 1