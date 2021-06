Ischia. Enzo il moltiplicatore e il piccolo esercito di “D”

Manca un anno al voto e al comune di Ischia si prepara la più grande infornata di dirigenti della storia. Da un comune senza nessuno, si passerà ad un comune con ben 22 D. Si, avete capito benissimo: 22 potenziali capi servizio. 22 firme che rappresentano da un lato della medaglia la possibilità di una forte squadra amministrativa, dall’altro, invece, una trappola per il singolo e una panchina lunga per cambiare chi non esegue gli ordini.

Prima di farvi leggere le previsioni del nuovo fabbisogno, è giusto fare una piccola guida.

Dai concorsi che si stanno svolgendo arriveranno ben 9 dirigenti. Il concorso è per 1, ma il fabbisogno prevede lo scorrimento della graduatoria di 3 ulteriori amministrativi (alla fine saranno Montuori Raffaele, Iacono Tiziana, De Vanna Maria Rosaria e Baldino Iolanda?) e di 4 ulteriori tecnici (alla fine saranno Baldino Consiglia, De Angelis Luigi, Salzano Ilaria, Minicucci Marco, Iacono Francesco?).

A questi 9, il fabbisogno conferma la previsione di avere ben 7 dirigenti con assunzione al 110%. A questi si aggiungono, ovviamente, gli altri 4 già interni (Antonio Bernasconi, Paola Mazzella, Irene Orsino e Salvatore Marino).

Ma nella moltiplicazione, Enzo ha previsto una scorciatoia per la “sorella famosa” all’economico finanziario. Così, se Oscar Rumolo gli ha bloccato il concorso, il buon “Berny” un concorso interno ha trovato l’escamotage per consentire all’ex vigilina “C” di diventare D. Stessa cosa al comando Vigile. E si completa, così, il quadro dei D…

22 dirigenti: 11 arriveranno dai concorsi, 7 dai 110 e 4 sono già interni. Panchina lunga per la firma di atti e di capiservizio…

IL CONCORSO AFFOSSATO DA OSCAR

Dato atto che sono ancora in corso alcune del1e procedure assunzionali previste nella programmazione del fabbisogno del personale per il periodo 2020/2022, quali: selezione pubblica per n. l funzionario, categoria giuridica D3, Area Amministrativa e n. 1 funzionario, categoria giuridica D3, Area Tecnica, tutti in forma di part-time (50% del tempo pieno); che, di contro, la procedura assunzionale per funzionario, categoria giuridica D3, Area economico finanziaria, risulta allo stato annullata a seguito della Sentenza n.2818/2020 del Tar Campania, peraltro impugnata dall’ente in quanto introduce un termine nella validità delle procedure in essere non previsto affatto dalla normativa vigente;

La carica dei 9 dai concorsi

di proseguire le procedure confermate ed avviate di selezione pubblica per n.1 funzionario, categoria giuridica D3, Area Amministrativa e n. l funzionario, categoria giuridica D3, Area Tecnica, tutti in forma di part-time (50% del tempo pieno); nonché procedere, previo esperimento delle procedure previste per la verifica dell’impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità ai sensi dell’art.34 e 34bis del decreto legislativo 16 5/2001, a mezzo scorrimento delle graduatorie finali di tali procedure selettive nella misura di ulteriori 3 unità con profilo amministrativo e n. 4 unità con profilo tecnico;

Quelli dell’altro comune, la first lady e l’ex first lady

di proseguire procedura assunzionale a tempo indeterminato applicando quanto previsto dall’art. 3, comma 61 terzo periodo della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e dal regolamento comunale degli uffici e dei servizi, in particolare utilizzando alternativamente le graduatorie valide esistenti degli altri comuni dell’isola di Ischia, previo accordo come da schema allegato sub 8), per: n.2 unità categoria giuridica Cl istruttore tecnico, part time (50% del tempo pieno); n. 1 unità categoria giuridica C1, istruttore economico finanziario a tempo pieno; n. 2 unità categoria giuridica C1, istruttore amministrativo a tempo pieno;

Hip hip hurrà per la “sorella”famosa

di prevedere in applicazione e nei limiti dell’art.22 comma 15 del D:Lgs 75/2017, al fine di valorizzare le professionalità interne, l’attivazione, nel rispetto dei limiti delle vigente facoltà assunzionali, procedure selettive tra le aree dalla categoria C alla categoria D, riservate al personale di ruolo nella misura di due unità (il numero di posti previsti per tali procedure selettive riservate è nei limiti previsti dalla citata normativa ossia il 30% delle unità previste nel piano dei fabbisogni come nuove assunzioni, ossia il 30% di 9), da destinare all’area economico finanziaria (impallinata da oscar la sorella famosa diventa D) ed all’area polizia locale

Tempo pieno per tutti

di prevedere, nell’ambito di un più funzionale riassetto organizzativo degli uffici e dell’assegnazione dei dipendenti ai servizi dell’Ente, il passaggio a tempo pieno delle risorse umane a tempo indeterminato attualmente in regime di part time orizzontale superiore alle 18 ore settimanali in servizio presso l’Ente;

Avanti c’è posto. Sarà sempre un cielo senza “nuvola”

di confermare secondo quanto previsto nell’allegata rappresentazione grafica sub A), la programmazione di utilizzo di personale a contratto a tempo determinato: ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo 267/2000 per posizioni di responsabile apicale nel numero massimo di n.7 unità ed ai sensi dell’art.90 del decreto legislativo 267/2000 a tempo pieno e tempo parziale categoria giuridica D (massimo n. 4 unità) e n. 1 unità categoria giuridica C, nel rispetto dei limiti di spesa (spesa anno 2009) per lavoro flessibile così come illustrato nell’apposito prospetto…