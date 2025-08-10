Ischia, Enzo Ferrandino “taglia i neomelodici” al Bar Calise

Anche dal Comune di Ischia arriva un nuovo taglio alla programmazione “mao mao oriented” di questi giorni caldi d’agosto. Quello che era una volta il Bar Calise di Ischia, segno di eccellenza e qualità, continua la sua progressiva strategia che cerca il fenomeno nazionalpopolare. Dopo l’arrivo a Ischia di proposte “mangiatorie” (culinarie è decisamente fuori luogo) con “punti napoletani”, quest’estate si è provato a salvare la stagione con un cartellone di intrattenimento neomelodico, trasformando il parcheggio del Calise in un’arena.

Ma il programma iniziale ha avuto la sua riduzione numerica, anche se, diciamocelo, le nuove regole non impediscono al privato di organizzare la selezione che preferisce. Certo, questo dovrebbe incidere su quella che è la reputazione per il futuro, ma si sa: certe cose durano poco e poi sfumano.

Al termine della Commissione Pubblico Spettacolo, che avrebbe dovuto autorizzare la nuova “arena” per sei serate da 1000 persone, con la decisione del Comune di Ischia la programmazione si è ridotta a tre serate “grandi” che garantiranno spettacoli “non neomelodici”, così come era l’idea iniziale degli organizzatori.

Via libera all’esibizione di Maurizio Filisdeo (nella sua nuova versione, lontano dalla Pineta di Fiaiano), nome e cognome del buon piano bar di sempre, così come c’è il via libera per il ritorno a casa di Black Child, Gennaro Filisdeo. Non chiamatelo semplicemente il figlio di Maurizio: Gennaro è un artista internazionale dal successo pazzesco, che fa numeri da capogiro in tutte le capitali del mondo. Certo, sarà una serata di musica “forte”, ma Ischia avrà la sua seratona “internazionale”. Terzo via libera alla serata “grande” per Ciro Rigione, artista di calibro minore.

La Commissione, invece, ha chiuso le porte ad altri tre concerti neomelodici di grande respiro. Anche se va detto che le stesse serate potrebbero essere realizzate con la presentazione di una SCIA, che autorizza spettacoli diversi dal “concertone”, sia per le modalità di partecipazione alla serata, sia per la capienza autorizzata.

Una scelta, quella di Enzo Ferrandino, che si inserisce nella scia intrapresa a Forio da Stani Verde, ma che tuttavia tiene conto del diritto, delle regole e della corretta amministrazione. È chiaro a tutti che non si può dire un “no” solo per gusti, ma vanno costruiti iter amministrativi che possano poi reggere a eventuali impugnazioni e ricorsi al TAR.