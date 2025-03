Ischia, Enzo Ferrandino: “Piscina Comunale, si va avanti! Presto nuova e più bella”

La Piscina Comunale “Filippo Ferrandino” di Ischia è pronta a rinascere. Il Sindaco Enzo Ferrandino, attraverso un post sui social, ha aggiornato i cittadini sullo stato dei lavori di rifacimento dell’impianto, chiuso a causa di gravi perdite d’acqua. “Sappiamo bene quanto sia attesa la riapertura della nostra piscina comunale, l’unica presente sull’isola”, ha scritto il primo cittadino, sottolineando l’importanza della struttura non solo per lo sport, ma anche per la socialità, la salute e l’identità della comunità ischitana.

Il percorso per il rifacimento completo della piscina è ormai a buon punto. Il 14 marzo si è chiuso il termine per la presentazione delle offerte per l’appalto dei lavori e ben 10 imprese hanno partecipato alla procedura aperta. “Un segno tangibile dell’interesse e dell’importanza dell’opera”, ha commentato Ferrandino.

La fase di verifica amministrativa, inclusi i chiarimenti previsti dal soccorso istruttorio, si è conclusa con successo. Oggi, sotto la presidenza del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l’ingegner De Angelis, il Seggio di gara aprirà le buste tecniche per verificarne la completezza documentale. Successivamente, con la nomina della Commissione di gara, si entrerà nel vivo della valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

L’elenco delle imprese partecipanti, come comunicato dal Sindaco, è il seguente: SCG Impianti & Costruzioni S.P.A., Lumode SRL, Edildovi S.r.l., M.G. Domus SRL, Gallo Costruzioni SRL, Tedil S.R.L., IGECA S.P.A., Research Consorzio Stabile S.C. ARL., Geniale SRL e Tecne Strada Srl.

“Vi terrò aggiornati, passo dopo passo, perché questa piscina è un patrimonio di tutti”, ha assicurato Ferrandino, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale a restituire ai cittadini una struttura nuova, efficiente e ancora più bella.