Ischia, Enzo assume nell’Ufficio di Staff. Bando per un incarico a tempo determinato e parziale

Tra le assunzioni previste da Enzo Ferrandino, c’è anche quella nell’ufficio di staff del sindaco, per la quale è stato ora pubblicato il bando. Nella delibera di Giunta di gennaio che approvava la programmazione del fabbisogno del personale 2023/2025 e la dotazione organica è previsto anche «l’utilizzo di personale a contratto a tempo determinato a tempo pieno e tempo parziale categoria giuridica D (massimo n. 4 unità), nel rispetto dei limiti di spesa (spesa anno 2009) per lavoro flessibile». E in questo ambito l’Amministrazione comunale «intende provvedere al conferimento di incarichi di collaborazione nell’Ufficio di Staff del Sindaco -Area funzionari ed elevata qualificazione (ex cat. D), a tempo determinato pieno e parziale».

Il bando ora pubblicato dal rup dott.ssa Angela Marino, responsabile delle risorse umane, è finalizzato alla formazione di una short list per l’affidamento per ora di un incarico a tempo determinato e parziale. Come è prassi in questi casi, trattandosi di un incarico “fiduciario”, sarà il sindaco ad individuare il componente dello staff e a formalizzare la scelta con proprio decreto.

Le attività da svolgere nell’Ufficio di Staff sono molteplici, tra le quali il «coordinamento rapporti con la Giunta, i singoli assessori ed i responsabili della direzione dell’Ente; supporto al sindaco per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo anche per quanto riguarda la realizzazione del programma di mandato; gestione agenda e appuntamenti del sindaco e vicesindaco». Ed ancora collaborazione all’organizzazione di incontri a carattere pubblico su specifici temi strategici; gestione degli appuntamenti, telefonate, relazioni interne ed esterne; «collaborazione con tutta la struttura organizzativa comunale al fine di supportare le iniziative del sindaco nell’attività di indirizzo e di controllo degli obiettivi politici e programmatici».

Enzo Ferrandino sceglierà tra i candidati inseriti nella short list dall’ufficio competente, sulla base dei curricula professionali presentati e di un eventuale colloquio. Le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre 10 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’Ente. Quella che si intende formare con la procedura bandita è una short list con finalità meramente «conoscitiveۚ» e dunque non si procederà alla redazione di una graduatoria, considerato anche che la decisione finale spetta in ogni caso al sindaco.