Ischia, ennesima ordinanza per il parcheggio a Fondobosso

Adottata l’ennesima ordinanza dal comandante della Polizia Locale di Ischia dott.ssa Chiara Romano nell’ambito dei lavori per la realizzazione dell’area di interscambio e di sosta per la messa in sicurezza della viabilità nel parcheggio di Via Fondobosso.

Infatti la ditta incaricata ha comunicato la necessità della chiusura al traffico, dal 10 al 13 febbraio, del tratto del parcheggio compreso tra l’attività “Stuzzicheria” e la rotatoria in prossimità del Varco di uscita n. 2.

L’adozione del provvedimento richiesto, sottolinea il comandante, «implica la necessità di ripristinare temporaneamente il doppio senso di circolazione nel Varco n. 1 (in prossimità della pescheria “Costa”)». L’ordinanza adottata dunque dispone: «Da martedì 10 febbraio a venerdì 13 febbraio c.a. sarà istituito il divieto di circolazione nel tratto del parcheggio compreso tra l’attività “Stuzzicheria” e la rotatoria in prossimità del Varco di uscita n. 2 e, pertanto, sarà ripristinato temporaneamente il doppio senso di circolazione nel Varco n. 1 (in prossimità della pescheria “Costa”). I veicoli in sosta saranno rimossi a mezzo carro gru con spese a carico del trasgressore».