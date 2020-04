Ischia ed il Covid-19.Siamo a quota 35

Contagiati in Italia 124.632 positivi. In Campania i positivi sono 2.960 .Ischia conta 35 positivi. Ancora casi ad Ischia e Barano

La curva dei contagi non ha ancora esaurito il picco. Questo è quanto si evince dal bollettino sulla situazione Coronavirus in Italia del 4 aprile 2020. Ad Ischia ben 6 casi in 48 ore. 2 venerdi e 4 sabato. Casi sensibili tutti collegati a casi già accertati nei giorni scorsi.

Ad Ischia Siamo a 35. Sono 35 i casi confermati dei contagi registrati ufficialmente (tra guariti e deceduti) alle 22,30 di ieri, quando si attendevano le rielaborazioni dell’ultima ora la notizia dell’ultimo caso rilevato ancora nel comune di Ischia.

In Regione. 2.960Positivi. È di 2.960 il numero di positivi.Questo il bilancio dell’emergenza coronavirus in Campania aggiornato alle 22.00 di sabato 4aprile. Quando andiamo in stampa non c’è ancora l’ultimo aggiornamento. L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

– Cotugno di Napoli: 569 tamponi di cui 52 positivi;

– Ruggi di Salerno: esaminati 184 tamponi di cui 14 positivi;

– Sant’Anna di Caserta: esaminati 73 tamponi di cui 3 positivi;

– ASL di Caserta presidi di Aversa e Marcianise: esaminati 119 tamponi di cui 21 positivi;

– Moscati di Avellino: esaminati 136 tamponi di cui 5 positivi;

– Ospedale San Paolo di Napoli: esaminati 26 tamponi di cui 17 positivi;

– Azienda Universitaria Federico II: esaminati 72 tamponi di cui 11 positivi;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: esaminati 396 tamponi di cui 9 positivi;

– San Pio di Benevento: esaminati 29 tamponi di cui nessuno positivo;

– Ospedale di Eboli: esaminato 1 tampone risultato negativo.

Positivi di ieri: 132

Tamponi di ieri: 1.605

Totale complessivo positivi Campania: 2.960

Totale complessivo tamponi Campania: 23.139

Coronavirus, bollettino Italia: Sono calati ieri i morti: 681 (venerdi 766): crescono contagi. Borrelli: primo calo casi terapia intensiva

Calano i morti: 681 (venerdi766): crescono i nuovi contagi, 1238 i guariti. Questo il bollettino sulla situazione Covid19 in Italia il 4 aprile 2020: sono 124.632 i contagiati (4.805 più di venerdi), con oltre 88.274 italiani tuttora positivi e 15.362 morti. L’Italia, dunque, rimane sul picco del contagio per il coronavirus e comincia a vedere il calo del numero delle vittime. Cresce il numero totale dei guariti, ieri 20.996, 1.238 in più di venerdi. I dati sono stati presentati dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli insieme assieme al commissario Arcuri.