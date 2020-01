Ischia. Economato, quasi 8.000 euro di spese tra novembre e dicembre

Il Comune d’Ischia ha provveduto al rendiconto trimestrale per la liquidazione delle spese sostenute dall’economo comunale nel periodo dal 21 novembre al 31 dicembre 2019. Passaggio necessario per poter procedere al reintegro del fondo economato istituito per il 2019 e ammontante a 10.000 euro.

Le spese sostenute dall’economo comunale, la dott.ssa Angela Marino, per rimborsi, anticipazioni e per il regolare funzionamento degli uffici e servizi comunali nel periodo indicato ammontano a 7.938,63 euro.

Spesa regolarmente documentata e dunque il responsabile del Servizio competente, Salvatore Marino, ha proceduto al reintegro del fondo.