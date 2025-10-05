Ischia, ecco Mamadou Koné. “Salutano” Siciliano, Vuolo e Romano

Una settimana di valutazioni, confronti e decisioni importanti ha portato ai primi movimenti significativi nell’Ischia Calcio targata Corino. Come anticipato dal tecnico in conferenza stampa, il nuovo allenatore ha chiuso la fase di studio della rosa costruita dal direttore generale Marco Ferrante e dal suo predecessore Alessio Martino, individuando i calciatori più funzionali al progetto tecnico e quelli destinati a fare le valigie.

Il verdetto ha interessato tre elementi: Siciliano, Vuolo e Romano, ai quali è stato comunicato che non rientrano nei piani futuri. Una scelta dolorosa ma presentata come separazione “consensuale”, con Ferrante impegnato in queste ore a garantire ai giocatori la possibilità di trovare una nuova sistemazione nel delicato mercato autunnale.

Nel frattempo la società gialloblù ha ufficializzato il primo innesto della nuova gestione: Mamadou Alfred Koné. Un nome noto ai frequentatori della Serie D, segnalato direttamente da Corino e subito accolto dal direttore generale, che ha accelerato la trattativa. L’attaccante ivoriano, nato il 31 ottobre 1998 ad Adjamé, è già sbarcato sull’isola, ha completato la rifinitura con i compagni ed è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida interna contro il Valmontone.

Koné, 1,78 di altezza, destro naturale, è un giocatore duttile: nasce come ala destra, ma può agire anche da esterno sinistro o da punta centrale. Un profilo che porta in dote esperienza e solidità, con oltre duecento presenze maturate tra Sassari Latte Dolce, Palmese, Gladiator, Legnano, Folgore Caratese e Olimpia Agnonese. Una carriera interamente sviluppata in Italia, fatta di continuità, sacrificio e adattabilità a contesti diversi, qualità che adesso l’Ischia spera possano tradursi in velocità, imprevedibilità e gol.

La scelta di puntare su Koné non è casuale: Corino aveva evidenziato la necessità di inserire in organico un attaccante capace di allargare il fronte offensivo e di garantire soluzioni alternative in un reparto che finora ha sofferto di prevedibilità. L’arrivo dell’ivoriano segna quindi l’inizio del nuovo corso, con l’obiettivo di dare concretezza e nuova linfa alla fase d’attacco.

La società, nel comunicato ufficiale, ha accolto il giocatore con un messaggio semplice ma eloquente: “Benvenuto Dudù!”. Un soprannome che restituisce subito familiarità e calore, quasi a voler trasmettere l’idea di un inserimento immediato in un gruppo che dovrà crescere in compattezza e spirito.

Il pomeriggio del “Mazzella” contro il Valmontone potrebbe già offrire al pubblico la prima occasione di vedere all’opera il nuovo acquisto.

L’attesa è alta, perché Koné rappresenta non solo un rinforzo tecnico, ma anche il simbolo di una ripartenza che passa per scelte chiare e coraggiose. E mentre Siciliano, Vuolo e Romano si preparano a salutare l’isola, l’Ischia riparte dall’entusiasmo e dalle gambe veloci di un ivoriano che non ha mai smesso di inseguire il campo con fame e determinazione.