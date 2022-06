ISCHIA, ECCO LA BIOPSIA FACILE. Il dono della Fondazione Leonessa al Rizzoli

Si chiama “Giotto” ed era il 30 luglio 2018 quando la Fondazione Ing. Salvatore Leonessa donò il mammografo all’Ospedale Rizzoli. Una donazione che, ieri, ha vissuto la sua evoluzione. Una evoluzione tecnica e di qualità che qualifica e migliora l’offerta sanitaria sulla nostra isola.

Con la donazione del sistema “GIOTTO FLEXITABLE” il reparto di radiologia del nostro Ospedale fa un passo avanti importanti.

Ieri mattina, all’interno del reparto diretto dal dottor Roberto Lobianco si è tenuta la giornata d’inaugurazione del nuovo sistema integrato che permette alle donne isolane di non doversi più spostare sulla terraferma per effettuare la biopsia per diagnosticare i tumori alla mammella.

La nuova tecnologia donata dalla Fondazione Ing. Salvatore Leonessa all’ASL Napoli 2 Nord fa seguito alle donazioni già effettuate nel passato come, appunto, il Mammografo del 2018, l’elettrobisturi del gennaio 2022 e di due holter pressori a novembre 2020.

“Come Fondazione abbiamo iniziato alcuni anni fa la collaborazione con l’ASL, donando apparecchiature che servivano ai sanitari per la prevenzione e la cura. Siamo particolarmente lieti di poter contribuire con le risorse della Fondazione, realizzata in memoria di Salvatore e Lina Leonessa, al benessere della Comunità che ha accolto molti anni fa la nostra famiglia. Oltre al sistema per completare il sistema Giotto di questa mattina, come Fondazione abbiamo deciso di donare una campagna di informazione.

Il nostro prossimo obiettivo, infatti, è quello di sensibilizzare la popolazione isolana nel sottoporsi ai programmi di screening oncologici. In questo senso – continua la presidente Leonessa – ringrazio le 11 donne che rappresentano un riferimento per la comunità isolana e che con la loro presenza alla giornata di oggi hanno testimoniato l’importanza della prevenzione oncologica.”

Alla cerimonia hanno preso parte il Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, Antonio d’Amore e il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria, Monica Vanni. “Ringrazio Elena Leonessa e la Fondazione da lei presieduta per la generosità con cui da anni è al fianco dell’ospedale Rizzoli e della sanità isolana nel promuovere la salute. La prevenzione oncologica è uno strumento fondamentale per tutelare il benessere delle comunità; in quest’ottica avere strumenti innovativi che permettono di effettuare diagnosi precoci ed accurate diventa essenziale. L’impegno da parte della Direzione e dell’ospedale è quello di valorizzare al meglio le donazioni della Fondazione Leonessa. Ringrazio le 11 donne isolane che su invito della Fondazione Leonessa hanno preso parte alla giornata, in qualità di Testimonial della prevenzione oncologica; sono certo che la loro testimonianza possa essere di sprone per altre donne nella partecipazione ai programmi di screening.”

I programmi di screening oncologico per il tumore della mammella, del Collo dell’utero e del Colon retto sono gratuiti per quanti sono nelle fasce di età più a rischio. Per maggiori informazioni e per prenotazioni è possibile inviare un whatsapp al numero 3341126590

Inoltre la Fondazione ha anche donato una campagna di comunicazione al Rizzoli con 11 testimonial d’eccezione che aiuteranno e faciliteranno la diffusione di una cultura della prevenzione e della cura.

LE UNDICI TESTIMONIAL

Le 11 donne ischitane presenti alla giornata per testimoniare l’importanza degli screening oncologici:

Assunta Barbieri, Dirigente scolastico del Liceo Buchner Ischia

Antonietta Capuano, Governante dell’Hotel Continental Terme

Gianna Galasso, Assessore del Comune di Forio d’ischia

Irene Iacono, Sindaco del Comune di Serrara fontana

Libera Iovene, Chef dell’Hotel Excelsior Belvedere

Gemma Lombardi, Consigliere del Comune di Barano d’Ischia

Maria Grazia di Scala, Consigliere del Comune di Barano d’Ischia

Titti Lubrano Lobianco, Consigliere del Comune di Ischia

Cristina Mattera, Imprenditrice, Castello Aragonese

Vera Mazzella, Imprenditrice, Cantine Aniello Mazzella

Carla Tufano, Vicesindaco del Comune di Lacco Ameno