Ischia, ecco il tavolo di coordinamento del turismo

In seguito all’avviso pubblico diramato in data 25 luglio, i cui termini per la candidatura scadevano in data 8 agosto, si comunica di seguito la composizione del Tavolo di Coordinamento del Turismo del comune di Ischia. Trattandosi di un tavolo “aperto” si è ritenuto di accogliere anche candidature multiple per alcune categorie. Si rammenta che singole categorie e persone potranno essere convocate tenendo conto di specifici argomenti oggetto degli incontri e che, in ogni caso, Il Tavolo di Coordinamento ha una funzione esclusivamente consultiva. Sarà cura del Responsabile della DMO convocare i componenti del tavolo di coordinamento e nei prossimi giorni sarà comunicato il primo appuntamento.

Per il Comune: Sindaco, Assessore al turismo, Responsabile DMO. Ricettività: Federalberghi: Luca D’Ambra, Unione Industriali Napoli: Gianna Mazzarella, Hotel 4 stelle: Leonardo Sasso (Hotel Royal Terme), Hotel 3 stelle: Anna Rosaria Trani (La Marticana) e Vincenzo Buono (Hotel Noris), Extralberghiero: Alessandro Trani (Ischia Blu resort). Terme: Presidente Termalisti: Peppino Di Costanzo. Direttori Hotel: Filippo Cervera (Hotel Durrueli), Camillo Iacono (ADA ITALIA, Associazione Direttori Albergo). Ristorazione: Luciana Cervera (Taverna Antonio) e Gaetano Regine (Giardino Eden). Attività & Guide: Marianna Polverino. CAI, Giovannangelo De Angelis. Retail: Pietro Scaglione (Scaglione Ischia). Taxi: Roberto Manzi. Balneari: Giovan Giuseppe Mattera (Bagno Ricciulillo). Trasporti marittimi: Salvatore Lauro (Alilauro). Altro: Cristian Sirabella (Picasso), Anna Buono (Distillerie Aragonesi), Leonardo Trani (Consorzio Ischia Ponte), Franco Borgogna (Cittadino)