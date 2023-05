Ischia, ecco il 2° Memorial Manuel Calise

È ormai tutto pronto per il 2° Memorial Manuel Calise. Parliamo dell’evento sportivo nato dalla volontà dei familiari e degli amici di Manuel, tragicamente scomparso nella notte tra il 1° e il 2 dicembre 2021 quando sulla Litoranea fu travolto da un’auto che aveva invaso la corsia opposta, per ricordarlo attraverso due delle sue più grandi passioni: lo sport ed il mare.

La carriera sportiva di Manuel era cominciata in giovanissima età, portandolo a raggiungere ottimi piazzamenti. Durante i Campionati Italiani di Salvamento a Riccione del 2019 conquistò la medaglia di bronzo di categoria. Nello stesso anno Manuel partecipò al Campionato Internazionale di Barcellona, fino a conquistare l’accesso alla finale. Grazie alla sua determinazione e ai suoi risultati, in una cerimonia tenutasi al Maschio Angioino a Napoli, venne insignito della Stella d’Argento dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto per meriti sportivi.

A testimonianza di quanto sia sempre viva la presenza di Manuel Calise nella comunità ischitana, il 6 e 7 maggio alla spiaggia di San Pietro per il secondo anno consecutivo andrà in scena il Memorial, evento organizzato nell’ambito del 16° Trofeo Nazionale e del 7° Trofeo Internazionale di Nuoto per Salvamento in acque libere, la disciplina praticata da Manuel che comprende varie specialità: canoa, salvataggio con tavola, torpedo, frangente, tavola, bandierine, ocean.

A organizzare l’evento è la società Asd Auras Ischia con il patrocinio del Comune di Ischia, dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, del Comitato Regionale Campania della Federazione Italiana Nuoto, dell’Istituto “Cristofaro Mennella”, del Liceo Statale “G. Buchner”, e dell’Istituto “Enrico Mattei”.

La quasi totalità dei ragazzi della squadra dell’Auras e moltissimi di altre squadre extra-isolane hanno conosciuto personalmente Manuel, visto che sono praticamente cresciuti insieme sin da quando frequentavano le scuole elementari. Per questo motivo il Memorial è un evento molto sentito per la squadra locale: l’anno scorso infatti i ragazzi ce la misero davvero tutta per portare il trofeo del Memorial “a casa”. Uno dei ragazzi volle indossare il costume e la cuffia di Manuel durante le gare, e alla fine la squadra ischitana riuscì a vincere il trofeo riservato alle squadre, un riconoscimento a cui tenevano molto.

Sabato 6 e domenica 7 maggio saranno venti le squadre partecipanti, per un un totale di 130 atleti. Saranno sei i premi in palio, per le ragazze e i ragazzi rispettivamente primi classificati nella Gara con Tavola, nella Gara con Canoa e nell’Ocean. Nell’ambito dell’evento, il Memorial Manuel Calise prevede un’apposita classifica: verrà premiata la società che nella prova “Gara con canoa” del Trofeo avrà totalizzato più punti sommando quelli dei propri atleti (Assoluti & Esordienti) partecipanti alla gara.

L’evento inizierà alle 9.00 di sabato 6 maggio per terminare con le premiazioni nel primo pomeriggio di domenica. Un evento nato con l’intento di ricordare Manuel, un ragazzo di 17 anni solare, appassionato, determinato ed altruista, e diretto a esaltare da un lato quei valori di lealtà, impegno e sportività che aveva saputo far propri, dall’altro portando avanti l’importante campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale per far sì che mai più si debbano piangere vittime innocenti sulle nostre strade.