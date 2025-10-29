mercoledì, Ottobre 29, 2025
«Ischia è un’isola di brava gente, gelosa della sua tranquillità»

Il capitano Giuseppe Giangrande, nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Ischia, racconta il suo primo impatto con l’isola, il valore del legame tra cittadini e Arma e la responsabilità di custodire la serenità di una comunità che vive la bellezza e la fragilità del proprio territorio.

Il capitano Giuseppe Giangrande, nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Ischia e Procida, ha raccontato il suo arrivo sull’isola, definendolo «un impatto straordinario» sia dal punto di vista umano che professionale.

Giangrande ha sottolineato l’accoglienza ricevuta e il profondo legame di fiducia tra le comunità locali e l’Arma, frutto del lavoro dei suoi predecessori. Ha spiegato che il primo mese di servizio gli ha permesso di cogliere la delicatezza di un territorio tranquillo ma complesso, dove anche un singolo episodio può scuotere la popolazione.

Proveniente da incarichi a Corleone e Roma, Giangrande intende proseguire nel solco della credibilità e della vicinanza ai cittadini, assicurando attenzione costante sia nei mesi estivi che in quelli invernali. «Il nostro compito – ha detto – è custodire la serenità di questa isola e rispondere con equilibrio e professionalità alle esigenze della gente».

  Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano.

