Ischia e S. Antonio Abate, quanti ricordi…

Domenica pomeriggio l’Ischia ritorna a Sant’Antonio Abate, squadra in piena lotta per i play-out e reduce da due vittorie consecutive. Non sono tantissimi i precedenti tra Ischia e Sant’Antonio ma ce ne sono almeno quattro che hanno segnato la storia recente dell’Ischia. Sedici anni fa al “Vigilante Varone”, davanti a oltre duemila spettatori, l’Ischia vinse (anzi, stravinse!) anche il return-match con i pur forti giallorossi guidati da Nastri, conquistando la Supercoppa campana, forse il trofeo più pesante della storia del calcio campano (chiedete all’allora capitano Isidoro Di Meglio…). Sedici i precedenti tra le due squadre tra Promozione, Eccellenza e Serie D, con 9 successi isolani, 4 pareggi e 3 vittorie abatesi.

E’ del 2006 il primo precedente: coincide appunto con la conquista da parte dell’Ischia del trofeo messo in palio dal Comitato Campano presieduto dall’avvocato Salvatore Colonna: di fronte le vincenti dei due gironi di Eccellenza. Andata il 14 aprile 2006 al “Mazzella”, con i gialloblù che non brillano ma si impongono per 2-1 (Alfano risponde a Formidabile, gol-vittoria di Tomeo); ritorno il 22 aprile al “Varone”. Una Ischia priva del suo asso Buonocore e di Musella, disputa una delle partite più belle della sua storia recente, imponendosi per 3-0 con un gol di Carotenuto nel primo tempo e una doppietta di Capuozzo nella ripresa.

E pensare che Nastri schierava Corcione tra i pali, Trapani e Somma a centrocampo, Montaperto e Martone in avanti… Una vera e propria lezione di calcio, una partita che ricordiamo come se fosse ieri. Gioco spumeggiante, ritmo forsennato, insomma un dominio assoluto, una dimostrazione di forza, di strapotere, nonostante la discreta prova dei padroni di casa. Sembrava una partita di due categorie superiori visto che non c’era l’obbligo di schierare gli under. Ambedue i tecnici ebbero la possibilità di mandare in campo i migliori undici possibili. Sia all’andata che al ritorno, tra i pali c’era il giovane Marena, davanti a cui agivano Covilo, Esposito, Barbato e Mattera; a centrocampo Formidabile, Manzo e Di Meglio; in attacco Carotenuto alle spalle di Capuozzo e Tomeo.

Gialloblù e giallorossi si rincontrarono nella stagione successiva in Serie D. 2-2 all’andata, 4-1 per l’Ischia al “Mazzella”. In quella 2008/2009, 3-0 a Fondobosso e 0-0 al “Varone”. Nell’annata 2009/10, con l’Ischia in difficoltà da metà stagione, gialloblù sconfitti sia in casa (1-3) che fuori (0-3). Il 14 novembre 2010 (sempre in D), l’ultima vittoria abatese: al “Mazzella” finisce 2-1. Al ritorno, l’Ischia spreca tantissimo e deve accontentarsi di uno 0-0. In quella stagione il Sant’Antonio Abate retrocesse in Promozione e da allora passarono otto anni prima che le due squadre incrociassero di nuovo i tacchetti. Nel dicembre 2018 riecco abatesi e isolani di nuovo al cospetto. L’Ischia al “Mazzella” inflisse il primo stop stagionale al Sant’Antonio Abate (3-2, in gol Invernini, Rubino e Monti) che capeggiava la classifica di Promozione. Al ritorno al “Varone”, l’Ischia pareggiò per 2-2 grazie ad una doppietta di Rubino.

Nella stagione 2019/2020, l’Ischia espugnò lo stadio abatese con un secondo tempo molto positivo (primo davvero da dimenticare). Un calcio di rigore di Scognamiglio ruppe l’equilibrio. A metà ripresa mister Monti s’inventò Di Costanzo attaccante. I difensori abatesi andarono in crisi. Al 38’ una punizione di Ciro Saurino decretò il pareggio. Tre minuti dopo un guizzo di Gigio Trani regalò tre punti di platino ai gialloblù che continuarono il duello al vertice con il Pianura fino al verdetto del C.R. Campania dopo lo stop causa pandemia: Ischia primo e promosso in Eccellenza.

L’ultimo precedente con il Sant’Antonio è datato 17 ottobre 2021 quando i gialloblù, dopo aver sprecato almeno otto limpide palle-gol, all’85’ riuscirono a sbloccare il risultato grazie ad un tiro del difensore Di Costanzo. In pieno recupero, il raddoppio di Invernini. Domenica sarà ben altra partita visto che Sorriso e compagni hanno appena scavalcato in Real Forio in classifica, piegando al 94’ la Frattese. Ma un paio di precedenti al “Varone” sono dolci come il miele…