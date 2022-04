“Ischia è ‘robba mia”? Giammai! | #4WD

Il fatto che dei genitori, nello scorso fine settimana, abbiano rischiato di dover piangere un figlio morto mentre lavorava nel by night, passato per la lama del coltello di un guappetto di cartone che lo ha aggredito fin dietro la consolle solo perché rifiutatosi di porgere un saluto pubblico a qualche “amico degli amici”, costituisce un fatto gravissimo a prescindere dal luogo in cui è accaduto. Chiaro è che il fatto che questa brutta storia sia capitata proprio a Ischia deve farci riflettere.

Che Ischia non sia più l’isola felice di un tempo lo sappiamo tutti. Che durante l’estate se ne vedano di cotte e di crude, al punto che molti dei nostri ragazzi evitano, spesso e volentieri, di frequentare le discoteche, è altrettanto noto. Ma anche tra la gente “’e miezo ‘a via”, purtroppo, c’è un distinguo: quel genere di persone a Ischia ci sono sempre state. Sempre. Ma mentre negli anni ’70 e ’80 i re del contrabbando delle sigarette, al pari di alcuni mammasantissima della camorra napoletana, frequentavano l’Isola senza per questo essere invadenti, prepotenti e -peggio ancora- violenti, oggi la nuova generazione di questi “fenomeni” fa della platealità e dell’arroganza la propria ragione di vita, il segno di un potere che incute timore al punto da essere diffusamente riconosciuto e, purtroppo, difficilmente contrastato e stroncato sul nascere.

L’indignazione, cari Lettori, non basta più! Siamo arrivati al punto che se uno di questi “signori”, all’insegna del motto “Ischia è ‘robba mia”, si permette il lusso di porre a repentaglio la vita del Gianmaria Dell’Omo di turno a prescindere dalla futilità del motivo scatenante e turbare la quiete della sua e di tante altre famiglie di giovani avventori, significa che proprio dai Sindaci come quello di Casamicciola Terme, che in base all’art. 1 del TULPS è autorità locale di pubblica sicurezza, deve assolutamente partire un’ordinanza che preveda controlli severissimi sugli ingressi nei locali notturni. Subito!