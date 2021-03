Ischia e Real Forio ci saranno. E il Barano?

Il consiglio direttivo della LND l’altro ieri ha redatto le linee guida e dunque dall’11 aprile (data più che probabile) l’Eccellenza potrà ripartire. Con i “crismi” di campionato di interesse nazionale che arriveranno ufficialmente una volta che il CONI lo avrà inserito nell’elenco affinché possano riprendere gli allenamenti in gruppo (attualmente vietati dal DPCM). Dal lontano 5 febbraio, quando la LND si riunì a poca distanza dall’aeroporto di Fiumicino, alla vigilia dell’assemblea elettiva, ne è passata di acqua sotto i ponti. A distanza di trentadue giorni dal comunicato che sanciva la ripartenza dell’Eccellenza, la LND ha dovuto attendere che il nuovo consiglio federale approvasse il “via libera”, per rimettersi al lavoro. Un lavoro che ognuno ha interpretato liberamente. Quando sosteniamo che in seno alla Lega Dilettanti non c’è linearità, ci riferiamo anche a questo (oltre ad una serie di situazioni che purtroppo non sono gestite allo stesso modo). Dopo le richieste inviate ai club via mail dalla stragrande maggioranza dei comitati regionali, finalmente abbiamo appreso che si è mosso anche il Comitato Regionale Campania. Con il metodo “tradizionale”, quello della telefonata ai presidenti. Ebbene, Zigarelli nelle ultime cinquantasei ore sarebbe riuscito a raccogliere una trentina di adesioni. Un numero altissimo considerato che nella videocall di due mesi fa, solo una decina di società si erano dette propense a continuare.

QUALE FORMAT? – Su queste colonne, nel corso di un’intervista con mister Monti del 28 febbraio, ravvisammo l’opportunità di una ripartenza con gironi da poche squadre onde garantire la disputa delle gare di andata e ritorno nel massimo della regolarità. E’ noto che il tecnico gialloblù – come dargli torto – non riteneva giusto far disputare il solo girone d’andata (fece l’esempio della gara esterna in più dell’Ischia e, quello più eclatante, del Mondragone costretto a venire tre volte sull’isola nel girone d’andata). Dopo aver ribadito a più riprese che non c’erano alternative a quanto già attuato dalle federazioni di basket, pallavolo e pallanuoto, abbiamo appreso che il C.R. Campania si sta organizzando in tal senso. Mini-gironi ma di quante squadre ciascuno? Zigarelli solo oggi potrà avere le idee più chiare circa la composizione dei raggruppamenti da fare perché tra 28 e 34 squadre c’è una bella differenza. Le soluzioni sono varie per sviluppare gironcini all’italiana con gare di andata e ritorno. Verranno fuori quattro gironi da sette squadre? In questo caso, sarebbe scontato il ricorso a un paio di turni infrasettimanali. Zigarelli dunque dovrà avere delle risposte da alcune società che in tempi brevissimi dovranno sciogliere la margherita. Gravina lunedì potrebbe dare il suo imprimatur, per allontanare ulteriormente le voci di una vera e propria farsa in corso d’opera.

LE ISOLANE – Ischia Calcio e Real Forio hanno già dato la propria adesione alla ripartenza, a differenza del Barano che sta facendo le sue valutazioni, soprattutto in chiave economica perché appare chiaro che i contributi per i tamponi arriveranno quasi certamente a “messa cantata”… Se il Comitato riuscirà a mettere insieme ventotto o più squadre, farebbe praticamente “bingo”. A far storcere il naso è la paventata seconda fase che, secondo quanto si apprende, vedrebbe l’accesso di più squadre di ogni mini-raggruppamento. Perché non premiare soltanto le prime due, massimo tre, evitando una fase e soprattutto un rischio in meno per chi si è classificato meglio? Si vuole tenere tutte in gioco fino alla penultima-ultima giornata? Il vantaggio di disputare una eventuale gara “secca” in casa della migliore classificata lascia il tempo che trova in questo momento in cui il fattore campo conta assai di meno…

NUMERO SALE? – Che il numero delle società campane fosse destinato a salire era nell’aria. Tante, in via ufficiale, sapevano che, in caso di rinuncia, sarebbero state private (per due stagioni) dell’opportunità del ripescaggio, oltre a sborsare l’intera quota di iscrizione. Sul giornale di ieri abbiamo riportato che le società rinunciatarie rischiano di perdere i calciatori causa svincolo d’ufficio. In pratica, a settembre sarebbero costrette a rifare le squadre, visto che anche gli under si libererebbero… Un consigliere della LND ieri l’altro ha dichiarato pubblicamente che sarà vagliata, insieme alla componente dei calciatori (AIC), la possibilità di adottare lo “svincolo per rinuncia”. Se qualche addetto ai lavori, riferendosi alla sola mancata possibilità di richiedere un ripescaggio, ha parlato di “ricatto alle società”, la trattenuta coattiva dei soldi e lo svincolo dei calciatori come devono essere definiti? Minacce, coercizioni? Il presidente del Barano ha preso atto di queste “novità” – che tuttavia non stanno scritte da nessuna parte ma che potrebbero materializzarsi – e sta riflettendo. Siamo convinti che alla fine anche gli aquilotti riprenderanno la via del campo, con una formazione imbottita di giovani (quelli bianconeri sono in gamba), ma sicuramente le modalità con cui ciò è avvenuto non faranno piacere al “grande capo”, che non è più in società ma è che è pur sempre il primo tifoso: Giosi Gaudioso. Un presidente che ha sempre combattuto le lobby pallonare, che ha sempre risposto per le rime alle prevaricazioni.

Dunque tra oggi e domani si conoscerà anche il numero certo delle squadre campane che riprenderanno la via del campo. E non bisogna tardare perché il presidente federale Gravina e i suoi vice Dal Pino e Calcagno (che hanno ricevuto la delega speciale dal consiglio federale), dovranno deliberare ufficialmente la ripartenza dell’Eccellenza con i format rivoluzionati.

G.S.