Ischia e patrimonio UNESCO: quali sono gli altri patrimoni d’Italia

Dal 2017 in poi si è molto parlato della possibilità per Ischia di iniziare a entrare a far parte dei siti dell’UNESCO, ovvero di quei patrimoni mondali inestimabili che l’UNESCO intende proteggere e valorizzare con un obbiettivo ben preciso: la promozione della pace tra le nazioni attraverso scienza, cultura, educazione e comunicazione.

Dall’inizio dell’anno 2022 un esperto del settore, ovvero l’ingegnere Marco Valle (dirigente della fondazione LINKS) ha iniziato un percorso di approfondimento del settore e del territorio per valutare il possibile inserimento di qualcosa dell’isola all’interno dell’ampio patrimonio.

Perché si, il patrimonio dell'UNESCO è molto ampio. Nel mondo ci sono 1154 siti diversi che sono catalogati come patrimonio UNESCO ed in Italia ce ne sono ben 58. Alcuni di questi siti sono molto ben conosciuti mentre altri su Internet sono meno chiacchierati, specie dopo gli anni della pandemia che hanno reso impossibile il viaggio da un luogo all'altro.

La fondazione Links dell’ingegnere Marco Valle è stata la responsabile di diverse candidature made in Italy: dai paesaggi vitinicoli del Piemonte alle cinque terre passando anche per i portici di Bologna. Sempre la fondazione è dietro alla revisione e al miglioramento di alcuni siti già noti come i trulli di Alberobello o il centro storico di Napoli.

L’eventuale ingresso di Ischia all’interno di tale patrimonio significa ottenere, come ritorno, una nuova immagine che può portare ad un alto gettito di turisti, come invece è accaduto per altre località.

Andiamone a scoprire alcune!

Tante città…

Dei 58 siti patrimonio dell’UNESCO presenti in Italia molti sono rappresentati da città che, per un motivo o l’altro, si distinguono dal resto grazie a caratteristiche storico/visive di tutto rispetto.

Un esempio lampante è dato dal centro storico di Urbino, piccola città delle colline marchigiane che dal 15esimo secolo in poi visse una grande fioritura culturale. Questa porto la città a influenzare il resto d’Europa grazie ad un clima vitale che portò anche alla formazione di artisti come il Bramante o Raffaello. Nel chilometro in cui è raccolto il entro d’storico di Urbino ancora oggi si respira aria di Rinascimento tra strade, vicoli, scalinate, palazzi e chiese.

Anche il Centro storico di Napoli è considerato Patrimonio UNESCO grazie alla sua storia millenaria che dal 470 a.c in poi ha caratterizzato la vita del meridione. Dalle influenze greche ai Borboni, passando per Bizantini, Normanni, Spagnoli e Asburgici il centro storico di Napoli raccoglie una quantità sconsiderata di influenze e segni del tempo, per un’esperienza impossibile da sottovalutare.

…ma non solo!

Il concetto di patrimonio mondiale dell’UNESCO non si ferma ai centri cittadini ma comprende anche situazioni più diffuse come nel caso della Val D’Orcia. In questo caso l’UNESCO ha preso in considerazione i centri storici ed il territorio sparso tra i comuni di Castiglione D’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani e San Quirico D’Orcia evidenziandone l’esempio di ridisegno del paesaggio all’interno del rinascimento.

Discorso identico si può fare per le incisioni rupestri della Val Camonica, area alpina patrimonio UNESCO grazie alla collezione di incisioni tra le più grandi al mondo. Questo patrimonio si estendo per oltre 70 chilometri ed è stato il primo sito italiano a finire all’interno del patrimonio, complici gli oltre 140mila simboli e le figure intagliate nella roccia lungo un periodo di circa 8000 anni.

Parlando di natura e di isole non è possibile ignorare l’inserimento nel patrimonio delle isole Eolie, testimonianza straordinaria di come in Italia si siano evolute delle isole vulcaniche. Dai primi insediamenti risalenti a prima del 4000 avanti cristo all’importanza delle isole nel mondo della vulcanologia che, a partire dagli studi del 18esimo secolo, ha donato al mondo scientifico termini come vulcaniano e stromboliano.