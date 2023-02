Ischia, è l’ora della risposta. Alle 14.30 per conservare vetta e vantaggio

Sugli altri campi: Ancora una vittoria per il Casoria di Gaetano Perrella che s’impone allo Stadio Vittorio Papa di Cardito: nell’anticipo di giornata, la squadra viola batte lo Sporting Club Ercolanese. La marcatura di Orefice a fine primo tempo e il raddoppio di Prevete ad inizio ripresa decidono la sfida, Liguori e compagni agganciano proprio i gialloblù in vetta alla classifica del Girone A di Eccellenza. Nell’altro big-match di giornata, il Pompei passa sul rettangolo verde del Napoli United. Gli uomini di Giovanni Masecchia sbloccano con Malafronte e trovano anche la seconda finalizzazione con Leone. Nelle battute conclusive, i ragazzi di Diego Armando Maradona jr. accorciano con Accietto ma non basta: 1-2 rossoblù a Mugnano.

Nuovo capitolo dell’ormai celebre saga: l’Ischia contro le medio-piccole del campionato. Dopo un girone d’andata oscillante nei confronti con le squadre in lotta per salvezza, la squadra di Enrico Buonocore ha raggiunto massima consapevolezza. Il ko casalingo con la Montecalcio ha portato alla luce le ruggini in termini d’atteggiamento, ma si è rivelato utile per la chiave di svolta della stagione. La capolista, oggi, affronta qualsiasi avversario con grande umiltà e con la mentalità giusta.

Allo Stadio Mazzella, oltre alle insidie portate da una compagine – il Massa Lubrense – impegnata nella permanenza nella categoria, spicca altresì la volontà di riscattare il passo falso della gara del Cerulli. L’Ischia ritrova il suo fortino, il calore del pubblico e l’habitat migliore.

Nel turno precedente della competizione, al netto della prestazione del Givova Capri Anacapri, anche le dimensioni del rettangolo da gioco hanno influito sulla prova del collettivo ischitano. In merito alle difficoltà incontrate al San Costanzo, nella vittoria in rimonta nel derby delle isole, Buonocore ha risposto così nella conferenza stampa pre-partita:“La prestazione di Capri non dipende solo dal campo, la squadra avversaria ha fatto bene.

A Pompei il campo è più piccolo e stretto, ma lì abbiamo fatto una buona partita. La scorsa settimana abbiamo incontrato una squadra che nel primo tempo ha fatto meglio di noi, non è una compagine che deve stare penultima in classifica. Ha fatto molto bene contro di noi, ha buoni giocatori, ha vinto tutti i contrasti ed è arrivata prima sul pallone.

È stata una partita sporca e siamo riusciti a venirne a capo, pur non giocando una gara di qualità. Per come si è messa la partita e su quel campo, è stata più importante la quantità, dove abbiamo trovato i gol in situazioni cercate e non provate. È stata una partita molto difficile, ma alla fine siamo riusciti a portarla a casa. Sono molto contento, l’ho detto ai ragazzi: erano molto importanti il risultato e la vittoria.

La partita di Capri, tre o quattro mesi fa, non l’avremmo portata a casa. Adesso riusciamo a farlo perché abbiamo la consapevolezza di essere una buona squadra che anche in partite difficili riesce ad uscirne. Andiamo sempre a cercare di fare determinate cose, il mio pensiero è che giocare di qualità ti porta dei vantaggi. Sabato non è stato così, l’abbiamo accettato, è stata una partita diversa e siamo riusciti a vincerla. Questo mi fa ben sperare, i ragazzi sono consapevoli dei loro mezzi. Fino alla fine saremo lì a cercare di vincere questo campionato”.

i convocati

SSD ISCHIA CALCIO: Mazzella, Gemito, Musella; Ballirano, Chiariello, Di Costanzo, Florio, Buono L., Buono S., Pastore, Matarese; Arcamone K., Arcamone M., Cibelli, Matute, Patalano, Trofa; Brienza, Simonetti, Padin, Longo, Mattera, De Luise, Pesce, Mautone

Arbitro: Giuseppe Verde di Frattamaggiore

Assistenti: Davide Adinolfi di Salerno – Antonio Di Domenico di Salerno