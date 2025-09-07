Ischia e lo spettacolo della Luna “di sangue”: una serata che resterà nella memoria

Il cielo sopra Ischia sta regalando agli isolani un momento di rara suggestione: l’arrivo della cosiddetta “Luna di sangue”. L’eclissi lunare totale, già iniziata prima del sorgere della Luna, si mostrerà in tutta la sua intensità nell’istante in cui il nostro satellite emergerà dall’orizzonte, vestito di rosso e avvolto in un’atmosfera incantata.

La totalità, proprio mentre la Luna comparirà all’orizzonte orientale, sarà già in corso. Da quel momento il nostro satellite pieno si presenterà avvolto in un bagliore rossastro, effetto della luce solare filtrata dall’atmosfera terrestre, che trattiene le lunghezze d’onda più corte e consegna agli osservatori un’emissione calda e arancione-rossastra.

Il culmine della totalità è previsto poco dopo, attorno alle 20:13, e durerà fino alle 20:52, offrendo una scena sospesa tra il tramonto e la notte piena. Già al tramonto, intorno alle 19:30, il cielo di Ischia sarà pronto a cedere il passo a uno spettacolo astrale che si aprirà sulle acque tranquille del Golfo: la Luna, quasi verticale sull’orizzonte, mostrerà il suo rosso intenso mentre il cielo si farà sempre più scuro.

A rendere la scena ancora più affascinante sarà anche Saturno, protagonista che si unirà allo spettacolo proprio in quel momento. Il pianeta, poco distante e ancora basso sull’orizzonte, sarà visibile a occhio nudo solo scegliendo un punto di osservazione privo di ostacoli e lontano da fonti luminose.

Per chi si trova su Ischia, il consiglio migliore è di raggiungere appena prima del tramonto una postazione con orizzonte libero verso est: lì, la comparsa della Luna rossa regalerà un colpo d’occhio capace di incantare.

L’eclissi si prolungherà complessivamente per oltre tre ore, con una totalità di circa 80 minuti. L’intero fenomeno si concluderà alle 22:55, quando anche l’ultima traccia di penombra sarà dissolta.

Per Ischia, come per gran parte d’Italia, questo evento rappresenta un’occasione eccezionale non solo per la sua bellezza, ma anche per la fortuna del suo orario serale, facilmente osservabile da tutti. Nel cielo dell’isola, con la brezza marina e i profili carsici a fare da cornice, il sorgere di una Luna tinta di rame si trasformerà in una visione quasi mitica, capace di restare nella memoria collettiva.