Ischia e le supercazzole sindacali

Gaetano Di Meglio | Svegliateci. Appena finisce il primo tempo di “Amici miei” svegliateci perché il Conte Mascetti si sta prendendo giro di tutti noi. Perché, se non è un film, allora, viviamo in incubo! Come in tre momenti del famoso film, quello che ha reso famoso la supercazzola, ci troviamo a raccontare un po’ il presente del comune di Ischia.

Pista ciclabile.

Dopo la pista ciclabile all’interno della pineta con nessun collegamento con l’esterno, ma una specie di percorso per mountain bike ma senza divertimento, l’altra pista ciclabile che rovinerà, per sempre, il comune di Ischia è quella che dovrebbe collegare Via Pontano fino a Piazza degli Eroi. Dove, poi, si interrompe. La pista ciclabile, poi, riprende dopo Piazza degli Eroi e arriva fino a Piazza Antica Reggia.

La cosa bella che viene fuori è che tutti gli imprenditori di Via Alfredo De Luca, possono anche pensare di chiudere. Sulla strada che scende da Piazza degli Eori, infatti, i pedoni dovranno camminare tra le bici a destra e le auto a sinistra. Si, avete capito. La pista ciclabile dividerà il marciapiede attuale dalla sede stradale. Addio shopping! Addio entrate nei negozi, nei bar, nelle banche perché ci sono le bici!

E’ una supercazzola o no?

L’altra supercazzola sindacale è quella del Piazzale Aragonese

Il sindaco, sul suo profilo facebbok, ci ha informato che “La ditta incaricata, sotto l’attenta vigilanza della Soprintendenza di Napoli, sta risanando i paramenti murari laterali del Pontile Aragonese. Le pietre di rivestimento utilizzate sono quelle originali recuperate.” Avete letto bene? Il pontile Aragonese, quello che dal comune hanno distrutto il lavori e con le pietre sbagliate e che ancora ora grida vendetta, quello dove hanno installato la più brutta illuminazione, è uno scandalo, ma il sindaco di dice che hanno rimesso in ordine le pietre dei paramenti murali laterali. E’ una superacazzola o no?

Il wifi libero nel 2020

Non c’è due senza tre ed eccola. E’ sempre il sindaco che ci informa che è attivo il servizio “ISCHIA WIFI libero. Da oggi è attivo il servizio Wi-Fi libero nel Comune di Ischia nelle sottoelencate zone: Zona Porto, Piazza degli Eroi, Piazza Antica Reggia, Piazzetta San Girolamo. Nome della rete ” Ssid:WIFI4EU”” A parte il nome del Ssid, ma è legittimo chiederci se anche il comune di Ischia vive nel 2020 o no? Davvero, oggi, abbiamo bisogno di un servizio wi-fi libero? Oggi che è stato rivoluzionato il mondo della telefonia mobile. Oggi che ti regalano i giga, che li paghi con il numero fisso di casa e tanto altro? Davvero è un servizio moderno che offriamo ai nostri ospiti e ai nostri cittadini? E con le supercazzole siamo arrivati a 3.