Ischia e le mazzate da autovelox, la difesa in appello di Enzo & Chiara

Ugo De Rosa | Per il Comune d’Ischia sono “dolori” da autovelox. Mentre resta ancora in sospeso il contenzioso dinanzi al Giudice di Pace sulla mancata omologazione delle apparecchiature che mette a rischio di invalidità i verbali di contravvenzione, l’Ente si trova comunque a fare i conti con multe già annullate sempre dal dott. Arturo Uccello.

Il comandante della Polizia Locale Chiara Romano ha adottato ben due determine per presentare appello alle sentenze del Giudice di Pace, conferendo incarico legale a ben due avvocati.

Il Comune si era già costituito in giudizio per resistere alle opposizioni avanzate avverso i verbali aventi ad oggetto l’accertamento di illecito stradale per il superamento dei limiti di velocità. Incaricando, per il giudizio inerente due ricorsi, l’avv. Giovan Giuseppe Sasso con studio a Ischia. Ma ecco arrivare le prime due batoste, ovvero le due sentenze emesse dal Giudice di Pace a conclusione del procedimento, con cui accoglieva le opposizioni proposte «e per l’effetto annullava le sanzioni amministrative di cui ai verbali di illecito stradali opposti con condanna dell’ente con compensazione delle spese».

Il Comune, scrive il comandante Romano, «ritiene prioritario proporre appello avverso la summenzionata sentenza anche ai fini della legittimazione attiva dell’Ente». Ed è dunque «necessario costituirsi tempestivamente al fine di non incorrere in preclusioni e decadenze previste dalla legge».

Per impugnare queste prime due sentenze negative, è stato affidato incarico allo stesso legale che aveva rappresentato il Comune in primo grado, ovvero l’avv. Giovan Giuseppe Sasso. Il compenso stabilito per l’appello e anche l’eventuale transazione ammonta a di 1000 euro oltre Cpa, Iva e spese. Impegnando al momento la spesa di 1.040 euro.

Nemmeno il tempo di “digerire” queste due “sfogliatelle”, che ne è arrivata una ancora più pesante. Un procedimento che riunisce quattro ricorsi sempre avverso multe da autovelox. Stavolta il Comune in primo grado si era fatto rappresentare dall’avv. Emanuele Di Meglio. Ma l’esito è stato il medesimo. Due sentenze emessa dal dott. Uccello che hanno come previsto accolto l’opposizione e annullato le sanzioni amministrative applicate con i verbali impugnati. Una nuova condanna per il Comune con compensazione delle spese.

Anche queste sentenze verranno appellate e ci si affiderà ancora all’avv. Emanuele Di Meglio. Stabilendo il compenso di 1.000 euro netti e impegnando la spesa complessiva di 1.268 euro.

Una difesa strenua che non si sa a cosa porterà. La “pioggia” di condanne è destinata a proseguire per una questione controversa in cui si è impelagata l’Amministrazione comunale anche a causa della difficile e incerta interpretazione delle norme.

IL TENTATIVO FALLITO

Nel contenzioso “principale” sulla installazione degli autovelox collaudati ma non omologati (che non è la stessa cosa…), il sindaco Enzo Ferrandino aveva cercato di “trarsi d’impaccio” chiedendo la chiamata in causa della “Maggioli”, la ditta fornitrice delle apparecchiature. Ma il tentativo di scaricare su altri la responsabilità è fallito.

Il giudice Uccello ha rigettato l’istanza, lasciando il Comune da solo a difendersi all’udienza fissata per il 30 aprile prossimo. Evidenziando tra l’altro che la decisione dell’Ente di utilizzare gli autovelox «debba necessariamente passare per una distinta ed autonoma valutazione di legittimità formale e sostanziale degli apparecchi stessi, restando detta valutazione sempre onere specifico dell’Ente territoriale, di cui l’Ente medesimo non può spogliarsi semplicemente rimettendosi integralmente e supinamente all’operato di altro soggetto (nella specie peraltro privato) che abbia di fatto fornito gli apparecchi stessi».

Aggiungendo: «In secondo luogo, sotto un profilo più strettamente formale e di rito, osserva il giudicante che la domanda di manleva esperita dal Comune non trova alcun obiettiva ed effettiva connessione con il giudizio de quo atteso che la domanda principale svolta dal ricorrente non concerne alcun accertamento di responsabilità dell’Ente, né richiesta di condanna al pagamento di somme, bensì soltanto l’accertamento della illegittimità del verbale di contravvenzione in concreto impugnato».