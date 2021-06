Ischia e la zona traffico insensato. “Aggressione” comunale alla Mandra

Gianni Vuoso | Se ad Ischia si amministrasse e si regolamentasse il traffico con intelligenza, si vivrebbe senz’altro meglio. L’ultimo esempio di un modo insensato e inconcepibile di regolamentare il traffico lo si è avuto ieri alla Spiaggia dei Pescatori alla Mandra.

Qui per un anno intero, le auto parcheggiano nella piazzetta antistante il Ristorante ‘O Sole mio e nella piazzetta successiva, prima dell’ex Carcere. Per un anno intero. Prima dell’estate viene deciso il divieto di sosta.

Quest’anno, quindici giorni fa, sono stati apposti dei fogli svolazzanti senza una firma né un timbro, con cui si annunciava “venerdi, sabato e domenica isola pedonale”. Dinanzi ad un provvedimento adottato in questo modo (forse nel Burundi si agisce con maggiore accortenza) ognuno ha lasciato la propria auto nel parcheggio della Spiaggia. Non si è visto un vigile, nè una multa. Passa una settimana e non compaiono né altri fogli, né vigili e si continua a parcheggiare.

Ieri la bravata del comando vigili che ha superato se stesso:

In pomeriggio, intorno alle 15.30 due vigilesse appiccicano ai pali esistenti, altri fogli svolazzanti che annunciano il divieto di sosta in zona pedonale. Chi è giunto alla Spiaggia in motorino o in auto e si è allontanato in barca o s’è fermato un po’ a mare, al ritorno ha trovato la sorpresa. Multa per un provvedimento annunciato solo in pomeriggio.

Abbiamo protestato con le vigilesse che ci hanno risposto: “L’avviso dell’isola pedonale è su segnaletica verticale fissa per un anno intero, nella piazzetta antistante il Ristorante”. Bene, allora poiché per un anno intero gli abitanti della zona parcheggiano senza problemi, significa che il comando vigile è inadempiente, tollera la violazione o è complice di chi se ne frega della segnaletica.

Qualche altro giustamente ha osservato: “Perché non intervenire per vietare il gioco del pallone e lo scarico dei rifiuti in questa zona? Ma la risposta prevista è stata: “Non deve dirlo a noi”. E già.

In occasione di una processione (che grazie al covid sono state finalmente sospese) il comando vigili provvedeva ad avvertire gli automobilisti con avvisi volanti, apposti sul parabrezza. In questo caso no. Solo dei foglietti svolazzanti.

Non è possibile annunciare con largo anticipo, che dal giorno x al giorno y nella zona è in vigore l’isola pedonale? E’ così difficile usare sistemi civili in un paese che fa turismo? C’è o non c’è da vergognarsi di chi amministra questo paese? “Bella Ischia”!