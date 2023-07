Tutti con il naso all’insù in queste sere per uno spettacolo splendido ed affascinante. Ecco la “SuperLuna del Cervo” che ha conquistato il cielo notturno in uno spettacolo emozionante e romantico.

Negli scatti, realizzati da Vito Colella, la bellissima luna che sovrasta il Castello Aragonese, la Baia di Cartaromana e Campagnano, con Capri sull’orizzonte.