Ischia e il piatto della speranza | #4wd

Noto con estremo piacere che la sola formazione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Ischia, ancorché sia i due componenti del civico consesso (Pasquale Balestrieri e Antonio Mazzella) sia quella di Giunta (la vicesindaca Ida De Maio) siano ancora di fatto fedeli al mandato elettorale ricevuto e, quindi, al programma elettorale del loro sindaco Enzo Ferrandino, abbia dato la stura a una serie di incontri tra un numero di anime sempre crescenti che non intendono tollerare la possibilità che Gianluca Trani, nel segno della continuità, abbia la possibilità di essere eletto sindaco d’Ischia da qui a poco più di un anno, prendendo il posto del suo disastroso predecessore.

Ci sono riunioni un po’ ovunque, a cui partecipano prevalentemente volti noti della politica locale. Nei giorni scorsi per la prima volta sono stato coinvolto anch’io e non ho potuto ancora farmi un’idea sui propositi di questi amici e conoscenti di vecchia data rispetto al modo migliore di affrontare un rampante ambizioso/arrivista quarantacinquenne, disposto a tutto (anche all’ennesimo salto della quaglia tornando sotto l’egida del PD) pur di raggiungere il suo scopo e che, a meno di un miracolo, giungerà alla prossima campagna elettorale con la gestione di un potere enorme in seno alla macchina amministrativa e alle aziende partecipate.

Sono curioso di capire fino a che punto questo nuovo gruppo, che di certo punta a produrre almeno due candidati contro Gianluca, sia consapevole della necessità di superare steccati personalistici di facciata e, soprattutto, l’esigenza di mettere da parte l’idea di un candidato sindaco il quale, una volta eletto, dovrà restare “manovrabile” e tirato per la cosiddetta giacchetta da una parte e dall’altra, anziché puntare sulla qualità assoluta e su una leadership indiscutibile.

Lo scrivo da anni, lo ripeto ancora una volta: se è vero che ormai il malcontento -palese o meno- verso l’amministrazione Ferrandino è sempre più palpabile, è altrettanto vero che la candidatura alternativa a Gianluca Trani, per essere credibile, deve contenere nella sua ricetta tre ingredienti fondanti: una discontinuità di fatto (e non all’occorrenza) con l’amministrazione in carica, competenza a go-go e la capacità di pensare in grande una visione ideale per la vera rinascita di Ischia.

Ecco, questa ricetta mi piacerebbe chiamarla IL PIATTO DELLA SPERANZA. Sì, della speranza. Perché se c’è un valore che va risvegliato in ogni ischitano di buona volontà è la possibilità concreta, dopo quasi dieci anni di assoluto malgoverno che è sotto gli occhi di tutti e che Enzo Ferrandino e compagni fanno di tutto per sottacere a suon di inutile propaganda, di riprendere a sperare che Ischia possa ancora essere affidata nelle mani giuste e riprendere un cammino in discesa verso una qualità della vita che appartiene di fatto e di diritto al nostro Comune e a noi che lo abitiamo.

Un cammino fatto di meritocrazia e non più di clientele, di programmazione e non più di navigazione a vista, di interesse comune e non più personale per pochi eletti, di opportunità per tutti i nostri giovani e non solo per gli amici degli amici, costringendo tanti di loro ad allontanarsi dalla loro terra e dalle loro famiglie per rincorrere altrove il loro futuro.

Me ne rendo perfettamente conto: si tratta di una grande, complicata prova di maturità, ma anche del presupposto fondamentale ed irrinunciabile per cominciare col piede giusto ed avere concrete possibilità di riuscire nell’intento. Se non si riuscirà a dimostrare di avere la brigata di cucina (chef in testa) e gli ingredienti giusti per preparare IL PIATTO DELLA SPERANZA, difficilmente questo ristorante così difficile da aprire troverà avventori per restare in vita ed avere successo. Siamo tutti pronti a rinunciare a qualcosa rispetto alle nostre abituali convinzioni? O abdicheremo nuovamente alla sconfitta che, anche stavolta, non sarà solo di Ischia, ma di tutti noi?