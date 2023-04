Ischia: è il giorno della verità. Se vinci, è fatta!

La capolista arriva al bivio: chiudere la pratica campionato o tenere aperto il discorso? È il giorno della partita, l’Ischia torna allo Stadio Mazzella per sfidare il Napoli United. La vittoria finale passa dall’incontro casalingo, nel fortino isolano c’è il pubblico dalle grandi occasioni. Il weekend precedente ha sorriso alla squadra gialloblù che, con un vantaggio notevole sulle prime inseguitrici, punta ad archiviare la contesa. Enrico Buonocore predica ancora calma ed elogia il lavoro quotidiano dei suoi: il gruppo, raggiunta la maturità, procede a passi spediti e resta sul pezzo in vista delle uscite conclusive della stagione. La piazza è pronta a godersi il ritorno in Serie D, ma ci sono le ultime insidie da superare.

Nel match dell’andata il protagonista è stato Padin, autore del gol dell’1-1. L’attaccante, provvidenziale anche all’Arcoleo una settimana fa, non è in condizioni ottimali. Il tecnico, nella consueta conferenza stampa alla vigilia dell’impegno, ha evidenziato: “Abbiamo Padin che si è fatto male domenica, credo che non sarà disponibile. Kikko Arcamone sarà assente per squalifica e giovedì si è fatto male Cibelli. Ieri (venerdì, ndr) non si è allenato e dovrà fare l’ecografia per vedere se sarà disponibile per domenica”.

Nel corso dell’annata, però, la squadra ha dimostrato di poter contare anche sull’impatto della panchina e dei giovani. Scoperte e rivelazioni su cui Buonocore ha lavorato in maniera certosina per avviare un processo di crescita importante: “Matarese non è una scoperta, è un giocatore che può stare benissimo in questa rosa. Patalano è un ragazzo che abbiamo preso e fatto crescere a livello fisico. Giocava con gli allievi del Barano l’anno scorso, adesso si è confrontato con giocatori fisici importanti della categoria. È cresciuto molto, sta avendo quest’opportunità, sta facendo molto bene. Quasi tutto il campionato ha giocato Matteo Arcamone che è stato determinante per noi, è stato titolare inamovibile e ha fatto un grandissimo campionato. Tutti questi ragazzi sono cresciuti molto, bisogna dare fiducia. Anche Ballirano è stato protagonista, sta soffrendo un pochino perché sta giocando di meno, ma ha fatto un grande percorso e tanta esperienza. Ha svolto un ruolo inedito, si deve concentrare in questa posizione perché è il ruolo ideale per il futuro se vuole fare qualcosa nel calcio. Sono tutti ragazzi di prospettiva, sono molto contento di aver avuto l’opportunità di allenarli e di farli crescere”.

I convocati

Portieri: Mazzella, Gemito, Musella

Difensori: Ballirano, Chiariello, Di Costanzo, Florio, Buono L., Buono S., Pastore, Matarese

Centrocampisti: Arcamone M., Cibelli, Matute, Patalano, Trofa

Attaccanti: Brienza, Simonetti, Padin, Longo, Mattera, De Luise, Pesce, Mautone

Arbitro: Christian Messina di Castellammare di Stabia

Assistenti: Massimiliano Napolitano di Caserta – Giovanni Auriemma di Nola