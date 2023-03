Ischia, è il giorno della verità. Arriva il Pompei

È il giorno della verità, l’esame di maturità per l’Ischia. Dopo un’annata contraddistinta da voti alti e da prove eccellenti, la squadra gialloblù è pronta a mettere in cassaforte un altro tassello per arrivare a spiccare il volo verso le grandi. La promozione in Serie D, da sogno all’inizio della stagione, è diventata una concreta realtà. Al termine del campionato mancano ancora cinque partite, ma quella col Pompei rappresenta la tappa più significativa dell’intero campionato. Il destino è governato totalmente dal gruppo di Enrico Buonocore, avanti però solo due lunghezze sul Casoria, vincente di misura contro il Massa Lubrense nell’anticipo del sabato.

Un successo al Mazzella taglierebbe fuori i rossoblù e porterebbe la capolista con un buon margine sulle prime inseguitrici a poche giornate dal termine. Il tecnico isolano tiene alta la concentrazione del suo gruppo, sarà una domenica cruciale per il futuro immediato della realtà Ischia. Sono venticinque i calciatori convocati per il match in programma.

I convocati di Buonocore per Ischia-Pompei: Portieri – Mazzella, Gemito, Musella. Difensori – Ballirano, Chiariello, Di Costanzo, Florio, Buono L., Buono S., Pastore, Matarese. Centrocampisti – Arcamone G.G., Arcamone M., Cibelli, Matute, Patalano, Trofa. Attaccanti – Brienza, Simonetti, Padin, Longo, Mattera, De Luise, Pesce, Mautone

La gara sarà arbitrata dal Sig. Sabatino Ambrosino di Nola e dagli assistenti Orazio Nicodemo di Sapri, Luca Arcella di Frattamaggiore

L’ospite, Masecchia: “A Ischia proveremo a giocarcela”

L’allenatore del Pompei, Giovanni Masecchia, ha presentato così la partita in trasferta contro l’Ischia: “È stata una settimana intensa, non abbiamo mai dubitato sulla professionalità e sull’impegno di questi ragazzi. Si allenano bene, come una squadra di professionisti. Tutti ci mettono il cuore e l’anima, con l’Albanova abbiamo pagato la mezz’ora regalata. Quei minuti non possono determinare il finale di stagione, va accantonata quella partita. Siamo pronti a ripartire, con grande umiltà: sappiamo che sarà dura contro l’Ischia, ma proveremo a giocarcela fino alla fine, dobbiamo riprendere il nostro percorso.