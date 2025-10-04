Ischia e il freddo d’autunno: due mondi, due reazioni

Sull’isola d’Ischia le stagioni non cambiano mai in punta di piedi. L’estate si trascina ostinata fino a ottobre ed oltre; poi, all’improvviso, il vento gira, le nuvole si addensano e quel fresco tanto invocato diventa freddo, quasi un intruso che si è invitato senza preavviso. E allora si crea una scena quasi teatrale, con due attori che recitano la stessa pièce ma in lingue diverse: i turisti e i residenti.

I turisti, innamorati dell’isola in ogni stagione, sembrano impermeabili a qualsiasi calo delle temperature. Li vedi passeggiare per Ischia Ponte o lungo il corso di Forio con sandali e camicetta leggera, il gelato in mano, il sorriso stampato in faccia. “Che meraviglia, qui è ancora estate!”, li senti esclamare, mentre noi, intabarrati in giubbotti già tirati fuori dagli armadi con troppa fretta, li guardiamo con una sorta di ammirazione mista a incredulità. Sarà che arrivano da Berlino, Milano, Toronto o Stoccolma, dove ottobre è già sinonimo di abiti e accessori più pesanti, ma quel che per noi è l’arrivo brusco dell’inverno, per loro è ancora un’oasi di tepore mediterraneo.

Noi isolani, invece, siamo fedeli a un copione prevedibile: per mesi invochiamo un po’ di fresco, ci lamentiamo del caldo estivo che ci sfianca, che non ci lascia dormire, che rende insopportabile persino la spesa al supermercato.

Poi, appena arriva l’aria frizzantina di ottobre, ci sorprende il lamento opposto: “È arrivato troppo presto, non c’è più mezza stagione, siamo passati dall’estate all’inverno in un giorno!”. Come se fosse colpa del meteo, reo di non averci concesso quel compromesso dolce che chiamiamo autunno, stagione che amiamo idealizzare ma che viviamo sempre come uno shock termico.

L’ironia è che, in questa nostra insofferenza, ci smascheriamo: non siamo mai davvero soddisfatti. Ci piace lamentarci del caldo e subito dopo del freddo, come se la stabilità climatica fosse un diritto e non un miraggio. Nel frattempo, i turisti – che hanno speso tempo, soldi ed energie per regalarsi qualche giorno qui – si godono il presente senza troppe analisi meteorologiche. Anche con un venticello pungente, trovano il modo di apprezzare una colazione in terrazza, un caffè in piazzetta, una passeggiata sul lungomare, un tramonto che, con le nuvole autunnali, diventa persino più scenografico.

La verità, in ogni caso, è quella che -come amo ripetere- siamo tutti troppo pericolosamente abituati alla grande bellezza dell’isola in cui viviamo e al dono inestimabile di essere nati e cresciuti da queste parti, al punto da doverci sistematicamente lamentare di qualcosa per sentirci in pace con noi stessi. E non ci sembra vero, allorquando in tantissimi ci ricordano che “voi vivete in un paradiso”, pensare in cuor nostro che gli unici diavoli che lo abitano siamo proprio noi.

Tornando al clima, c’è una lezione, forse, da trarre dal contrasto narrato. Guardando i turisti sorridenti con le gambe nude e il naso un po’ arrossato, dovremmo imparare a ridimensionare la nostra diffidenza verso l’inverno che si avvicina. Perché, in fondo, vivere su un’isola come Ischia significa anche accettare i suoi mutamenti repentini, i suoi venti capricciosi, le sue giornate che in poche ore passano dall’azzurro pieno alla pioggia improvvisa. È parte del fascino del luogo, parte del suo carattere.

E allora, la prossima volta che alziamo il colletto della giacca e borbottiamo “Che freddo!”, proviamo a immaginare lo sguardo del turista che, con il suo sorriso disarmante, pensa: “Ma se questo è freddo, cosa dovrei dire io a casa mia?”. Forse, almeno per un istante, riusciremo a ridere di noi stessi. Perché, alla fine, tra turisti e residenti, la differenza è tutta lì: loro cercano emozioni, noi cerchiamo l’equilibrio impossibile tra il troppo caldo e il troppo freddo. E intanto l’autunno avanza, beffardo, consapevole di farci discutere ogni anno della stessa cosa.