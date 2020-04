Ischia e il Covid-19, siamo a quota 36 Ultimo caso positivo a Forio

Ida Trofa | Inutile negarlo, la situazione era e resta drammatica. L’emergenza non è finita. Il pericolo non è scampato e non lo sarà. Dopo #iorestoaacasa aspettiamoci il prossimo lancio :#iociconvivo. Saranno mesi difficili e l’unica strada che, al momento, si intravede è quella della convivenza. Dovremmo rassegnarci a convivere con questo virus. Poi serviranno cure, vaccini e tutto quanto la medicina, la scienza e le istituzioni ci indicheranno.

I ministro della Salute ha annunciato un piano in cinque punti e tracciato il quadro delle necessità. Il quadro della prossima convivenza. Servono ospedali dedicati al Covid, per consentire agli altri malati di curarsi. Altri malati che ora non hanno modo di accedere alle cure o, peggio, rischiano il contagio in quanto degenti, insieme al personale. Ischia ha trasformato il suo presidio di frontiera in un ospedale COVID. Per una semplice ernia, un principio di infarto non c’è altra strada che il trasferimento a Napoli nei casi gravi e, in altri, sono i malati stessi che temendo il Virus non richiedono le cure dei sanitari del nosocomio lacchese. C’è chi preferisce morire di dolore, sfidare la sorte a casa, in ossequio al principio dell’auto isolamento autocertificato. Per i massimi sistemi della nostra sanità e della politica serve un’app che permetta di seguire le persone in terapia a casa e in grado di risalire ai contatti avuti sino a due giorni prima della manifestazione dei sintomi. E poi servono tamponi a tappeto. E, infine, il distanziamento sociale.

Due parole che ormai sono divenute il nostro pane quotidiano. Per quanto tempo? Non lo sa nessuno. Da settimane Ischia vive l’incubo dei contagi. Fa la conta dei casi: 1 morto, 1 guarito, 2 quasi guariti e 36 casi di positività ufficialmente accertati. Presso il Rizzoli sono già stati sottoposti a tampone 10 operatori che erano entrati in contatto non protetto con una persona risultata positiva. 1 infermiere è risultato positivo, per altri si attende l’esito del tampone dopo i dubbi sollevati dai test rapidi eseguiti in via Fundera. 160, secondo l’ASL, i cittadini residenti sull’isola in sorveglianza sanitaria attiva.

Nessun contagio incontrollato ma è stato un brutto week-end delle Palme

Nessun contagio incontrollato, sia chiaro, ma solo gli esiti dei tamponi eseguiti sulla filiera dei contagi già in atto in maniera discontinua e confusa, poco efficace, dagli inizi di marzo. Focolai circoscritti. Casi già in via di guarigione che solo ora hanno ricevuto risposte attesi i gravi disagi. I primi due giorni di questo week end delle Palme, infatti, parlano di 2 casi rilevati venerdì (1 Ischia, 1 Casamicciola), 4 casi rilevati sabato (3 Ischia, 1 Barano) e 1 caso rilevato, quando sono appena le 20.30 a Forio. Manca la rielaborazione dei dati e delle sessioni serali che, generalmente, arriva verso le 23.00 di ogni sera.

Positivi a Ischia, il conteggio sale a 36.L’ultimo caso a Forio

La curva dei contagi non accenna a calare. Quanto servirà, poi, questo dato non sappiamo dirlo. Seguiamo le indicazioni della prova del regime emergenziale. Anche l’Istat si è arresa sulla diffusione dei dati e la bontà dei numeri. Il bollettino ischitano dei primi due giorni di questo week-end porta i casi di positività registrarsi ad Ischia a ben 35. L’ultimo giorno, domenica delle Palme, mette la ciliegina sulla pastiera che quest’anno non mangeremo tradizionalmente né a Pasqua né a Pasquetta. Si tratta di casi sensibili che variano da una fascia di età di giovanissimi fino alla categoria più colpita degli anziani. Tutti collegati a casi già accertati nei giorni scorsi i cui esiti ci vengono resi solo ora, al termine di un drammatico calvario causato dall’inefficacia ed inefficienza del periodo ASL.

1 caso positivo ad Ischia nella serata di sabato: Domenica un brutto augurio per la Domenica della Palme

Nella serata di sabato viene annunciato ancora un caso positivo nel comune di Ischia. La notizia con l’aggiornamento dell’ultima ora da parte dell’unità di crisi regionale.

L’annuncio social del sindaco con gli auguri per la domenica di una festa dei temi che furono: “Ischitani, la giornata di ieri (sabato, ndr) si è conclusa con l’ulteriore notizia di un terzo nostro concittadino risultato positivo al Covid-19. Attualmente è ricoverato presso l’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Speriamo che, nel più breve lasso di tempo possibile, possa tornare alla normalità, riabbracciando i propri cari. Alla sua famiglia estendo sentimenti di calore e vicinanza nella Santa Domenica delle Palme. Ischitani positivi: 12* di cui 5 ospedalizzati. * 2 risultano domiciliati a Serrara Fontana”.

1 caso a Forio

Domenica amara per Forio, dove l’escalation dei contagi si era fermata da settimane. Ieri l’annuncio di un nuovo caso di positività di un tampone eseguito presso il domicilio di un paziente anziano in via Bocca. Una zona già oggetto di contagio al centro di un focolaio già individuato.

Casamicciola attende l’esito di 3 tamponi

Intanto Casamicciola aspetta l’evolversi dei focolai di contagio acclarati sul territorio. In queste ore è atteso l’esito di tre tamponi eseguiti su altrettanti cittadini, contatti stretti di soggetti già risultati positivi al coronavirus. Potrebbero rappresentare elementi cruciali per le scelte a farsi del sindaco di Casamicciola terme pronto a dichiarare una buona fetta del paese zona rossa per virus.

Qui Rizzoli

L’utilizzo del farmaco per l’artrite reumatoide, Tocilizumab, sperimentato a Napoli su pazienti affetti dalla malattia continua a dare risultati incoraggianti. Attualmente i ricoverati per COVID19 al Rizzoli sono otto e sono tutti trattati con gli stessi protocolli. L’ospedale Rizzoli continua a gestire i suoi pazienti COVID-19. La situazione è oggettivamente complicata ed in quel di via Fundera si vive una calma apparente. Ieri non si sono registrati particolari accessi al PO. Nessun. Nuovo COVID.

Se nell’ambito dei nuovi ricoveri e dei passaggi ospedalieri di pazienti e presunti sospetti COVID-19 al Rizzoli la situazione è tutto sommato serene, il personale sanitario prova a scongiurare l’esplosione di nuovi focolai e interrompere la catena dei camici bianchi infettati in corsia con una campagna massima di test rapidi. L’obiettivo è sottoporre ad uno screening costante tutto il personale sanitario e i soggetti sintomatici, a domicilio, oltre ai pazienti nella fase di pre-triage e pronto soccorso del Presidio Ospedaliero al fine di limitare al minimo le possibilità di contagio.

Inoltre, a seguito della escalation del contagio e la positività di una infermiera del PO Rizzoli, con i ricoveri ospedalieri di soggetti risultati positivi al COVID-19, il personale dell’ospedale è stato sottoposto nuovamente al test rapido per verificare la presenza di anticorpi. Una prima verifica aveva portato alla esecuzione del tampone per 10 operatori venuti a contatto con un infetto. Su 10 un solo positivo.

Negli ultimi test rapidi, la scorsa settimana sono emerse alcune incertezze che hanno reso necessaria l’esecuzione dei tamponi. Si attende ora l’esito che dovrebbe giungere nelle prossime ore.