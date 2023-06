Una processione sentita e partecipata quella in onore di San Pietro che si svolge ogni anno la parrocchia di Santa Maria delle Grazie in San Pietro, ad Ischia Porto, guidata da Don Agostino. Una processione che quest’anno ha visto partecipare per la prima volta dopo l’ordinazione, Don Paolo Buono.

Ecco alcune immagini tra fede e tradizione di un popolo marinaro.